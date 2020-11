Verschmutztes Trinkwasser – Das Obergericht tagte auf Emmentaler Alp In zweiter Instanz wurde am Montag der Fall behandelt, in dem ein Paar auf einer Emmentaler Alp plötzlich nach Gülle stinkendes Trinkwasser hatte. Der richterliche Ausflug brachte noch kein definitives Resultat. Susanne Graf

Was Kühe auf der Weide hinterliessen, verursachte in einer Trinkwasserfassung ein Problem, mit dem sich Juristen auseinandersetzten. Foto: Dominique Meienberg

Das wollte den Bewohnern eines ehemaligen Bauernhauses nicht in den Kopf: dass der Bauer, der auf der Alp oberhalb ihrer Liegenschaft Kühe weiden lässt, keine Schuld treffen sollte an der Verschmutzung ihres Trinkwassers. 2016 stank ihr Quellwasser auf einmal nach Gülle. Seither könnten sie es in den Sommermonaten nicht mehr trinken, wenn sie keine Filteranlage eingebaut hätten.

Das Paar zeigte den Landwirt an, die Staatsanwaltschaft verurteilte ihn 2017 wegen fahrlässiger Verunreinigung von Trinkwasser zu einer bedingten Geldstrafe von insgesamt 1400 Franken. Dagegen erhob er Einsprache. Das Regionalgericht Emmental-Oberaargau sprach ihn im September 2019 jedoch frei. Dieses Urteil akzeptierten die vom verunreinigten Wasser Betroffenen nicht.

Richter in steilem Gelände

Und so kam es, dass die zweite Strafkammer des Berner Obergerichts am Montag auf ebenjener Emmentaler Alp tagte. «Es ist so schön hier», sagte Präsident Hanspeter Kiener mit Blick auf die Berner Alpen. Deshalb sei es schade, «dass man sich da so auseinander setzen muss». Zusammen mit seiner Richterkollegin und dem Kollegen wollte er sich vor Ort ein Bild machen von der Situation. Sie sahen, an welchen Stellen der Landwirt seit den Reklamationen seine Kühe nicht mehr weiden liess. Sie kraxelten durchs unwegsame Gelände, das kaum maschinell bewirtschaftet werden kann. «Hier wurde immer schon geweidet», sagte der Landwirt.

Erst in jüngerer Zeit stimme die Wasserqualität nicht mehr. Das betroffene Paar sieht die Schuld in der Art, wie der Landwirt seine Alp bewirtschaftet. 2013 wurde auf Mutterkuhhaltung umgestellt, seit 2016 ist es nicht mehr der frühere Hirte, der den Weidegang steuert. Der Besitzer führt den Alpbetrieb von seinem anderen Heimet im Tal aus. Die Herde kann frei zwischen Stall und Weide wechseln. Früher bestimmte der Hirte über Draussen oder Drinnen.

«Ich kann die Tiere ja nicht jedes Mal nach Hause zügeln, wenn es regnet.» Der beschuldigte Landwirt

Das Klägerpaar reklamiert, die Tiere seien nun auch bei regendurchtränktem Boden auf der viel zu steilen Weide, weshalb Fäkalien ins Quellwasser gelangen könnten. Er müsse die Kühe allein wegen des Tierschutzes weiden lassen, wehrte sich der Landwirt. «Ich kann sie ja nicht jedes Mal nach Hause zügeln, wenn es regnet.» Und weil der Hirte früher jeweils sogar Jauche oder Mist ausgebracht habe, ohne dass es je zu Reklamationen gekommen wäre, ortete der Bauer das Problem andernorts: Entweder stimme mit der Quellfassung etwas nicht, oder die Verschmutzung komme von anderswo.

Die Klimaerwärmung

Zwei Experten traten als Zeugen auf: Markus Zemp von der Leitungs- und Tiefbau GmbH in Escholzmatt bestätigte, dass – soweit mit der Kamera sichtbar – die Fassung in gutem Zustand sei. Ulrich Hugi, der ein Kompetenzzentrum für Trinkwassersicherheit betreibt und in der ganzen Schweiz Beratungen macht, hat auch besagte Quelle mitsamt ihrem Einzugsgebiet untersucht. Er erklärte dem Richtergremium: «Der beste Filter ist der Boden.» Aber durch die Klimaveränderungen mit den Trockenphasen, die sich mit starken Niederschlägen abwechseln, «ist dieser Filter nicht mehr so gut wie noch vor 20 Jahren». Im Zustrombereich besagter Quelle sei die Humusschicht relativ dünn, der Filter ungenügend, und auch weil das Gelände so steil sei, könne Oberflächenwasser zur Quelle laufen.

Vielleicht ein Vergleich

Nach einem langen Verhandlungstag sprach das Obergericht kein Urteil. Das wäre schon deshalb nicht möglich gewesen, weil der Anwalt der Kläger Corona-bedingt fernbleiben musste. Ohnehin hatte das Oberrichter-Trio auf einen Vergleich zwischen den Parteien gehofft. «In der Grundstruktur», so Präsident Kiener, kam er denn auch zustande. Die Eckpfeiler gab er nicht bekannt.

Nun wird das Obergericht die Details ausarbeiten und den Parteien einen Vorschlag unterbreiten. Ob der Fall für die Justiz schon bald erledigt ist, wird sich weisen. Ob das Wasser sauberer wird, ebenfalls.