Messerstecherei auf Aarefeldplatz – Das Obergericht erhöht Strafen Ein Prozess, der insgesamt vier Jahre dauerte, wurde am Donnerstag vorläufig abgeschlossen. Die Strafen fallen höher aus als diejenigen, die das Regionalgericht ausgesprochen hatte. Margrit Kunz

Obergericht des Kantons Bern verhandelte ein Gewaltverbrechen, das sich 2019 in Thun ereignete. Foto: Matthias Spicher

Im Januar 2019 kam es mitten am Nachmittag auf dem Aarefeldplatz in Thun zu einem Streit zwischen zwei türkischen Geschäftsleuten. Dabei wurde ein Mann mit einem Messer schwer verletzt. Der Tat beschuldigte wurden zwei jüngere Männer und ihr Vater. Als im April 2020 der Prozess vor dem Regionalgericht Oberland stattfand, wurde derjenige, der das Messer geführt hatte zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Der Vater und der Bruder wurden damals freigesprochen, weil man ihnen glaubte, was sie aussagten, nämlich dass sie versucht hätten, den Streit zu schlichten.