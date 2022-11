Aktivferien – Das neue Traumpaar im Sport Yoga und Langlauf? Eine geniale Kombination! An immer mehr Orten finden sich Angebote, die beide Sportarten anbieten. Wir habens ausprobiert. Tina Huber

«Langlauf und Yoga ist eine geniale Kombination»: Die ehemalige Profi-Langläuferin Ursina Badilatti demonstriert an der Loipe die Yogafigur «Krieger». Foto: PD

Der schönste Moment beim Sporttreiben ist bekanntlich oft, wenns vorbei ist, da geht es uns Teilnehmenden im Yoga-Langlauf-Retreat nicht anders: Keine grössere Wohltat, als nach der morgendlichen Yogalektion eine Runde im hoteleigenen Hallenbad zu drehen oder sich nach dem Langlaufunterricht in der Sauna wieder aufzuwärmen.

Sinniert man dabei darüber nach, warum die beiden Sportarten so gut zusammenpassen, kommt man vielleicht zum Schluss: Beide sind anstrengender, als sie vielleicht wirken.

Die ehemalige Profi-Langläuferin Ursina Badilatti hat auf dieselbe Frage wiederum eine Anekdote parat. Als sie vor fast zehn Jahren den Spitzensport aufgab, verliess sie das Engadin in Richtung Berlin. Die heute knapp 40-Jährige zog dahin, wo sie keine Berge erklimmen konnte und es so gut wie nie schneit. Also begann Badilatti, die Stadt laufend zu erkunden – und Yogastunden zu nehmen; sie wollte aktiv bleiben.

Als die Puschlaverin nach einem Jahr auf Heimatbesuch in der Schweiz mal wieder die Langlaufski anschnallte, stellte sie erstaunt fest, dass sie stabiler und natürlicher auf den Latten stand als zu Profizeiten. Sie erkannte: «Langlauf und Yoga ist eine geniale Kombination.»

Ursina Badilatti steht gemäss eigenen Angaben dank Yoga heute natürlicher auf den Langlauflatten als zu Profizeiten. Foto: PD

Weil sie dieses sportliche Traumpaar auch anderen Menschen näherbringen will, bietet Badilatti seit einigen Jahren kombinierte Langlauf-Yoga-Retreats an. Das Konzept: Jeden Tag gehts auf die Loipe, dazu morgens und abends auf die Yogamatte.

Der Reiz dieser Paarung von Ausdauersport und Bewusstseinspraktik liegt nicht nur darin, dass aktive und ruhige Einheiten ineinandergreifen. Es gibt auch immer wieder diese Momente, in denen man plötzlich versteht, wie gut sich die beiden auf den ersten Blick so unterschiedlichen Sportarten ergänzen. Etwa als man in der Langlauflektion einbeinig auf den dünnen, instabilen Latten gleiten soll und dankbar an die Gleichgewichtsübung «Halbmond» denkt, mit der man sich ein paar Stunden zuvor im Yogastudio abgemüht hat.

Dass immer mehr Athletinnen und Athleten zum Ausgleich den Sonnengruss praktizieren, ist in vielen Disziplinen zu beobachten, egal ob beim Klettern, Golf oder Alpinski. Doch für Langlauf sei Yoga als ergänzende Praxis prädestiniert, erklärt Badilatti, heute Yogalehrerin und Motivationscoach.

Erstens, weil es den Rumpf kräftigt und die Balance verbessert: Wer sicher auf den Langlaufski stehen möchte, braucht eine stabile Mitte.

Zweitens beinhaltet die Yogapraxis zahlreiche hüft- und schulteröffnende Übungen. Dadurch werden die Muskeln im Becken und den Schultern gedehnt, was das Verletzungsrisiko reduziert und den Bewegungsumfang weitet – beste Voraussetzungen, um ökonomisch Langlauf zu fahren.

Und drittens trainiert Yoga die Atmung, was Ausdauerathleten besonders zugutekommt.

Einzigartige Kulisse

Als Ursina Badilatti 2018 ihr erstes kombiniertes Yoga-Langlauf-Retreat organisierte, war sie eine der Ersten. Mittlerweile haben auch andere Anbieter die Kombination entdeckt. Was Badilattis Package «The Perfect Duet» ausmacht: Nicht nur ist sie vielleicht die Einzige, die Yoga und Langlauf in Personalunion unterrichten kann. Ihr Angebot besticht auch durch eine einzigartige Kulisse, sowohl bei den Trainings im Freien wie bei der Unterkunft: Die vier- bis fünftägigen Kurse finden in Sils Maria im Oberengadin statt, genächtigt wird im historischen Fünfsternhotel Waldhaus, das hoch über dem Dorf thront.

Ursina Badilatti unterrichtet Yoga und Langlauf in Personalunion. Foto: PD

Das Waldhaus Sils eröffnete 1908 und ist erkennbar stolz darauf, dass es bis heute – mittlerweile in fünfter Generation – familiengeführt ist, während viele andere Erstklasshäuser längst in den Händen von ausländischen Investoren sind.

Die beiden Direktoren, die Brüder Claudio und Patrick Dietrich, und die anderen Familienmitglieder sind im Hotelalltag sehr präsent. Sie begrüssen die Gäste beim Ankommen an der Rezeption oder machen abends im Speisesaal die Runde.

Grandhotel vor prächtiger Bergkulisse und direkt an der Loipe: Das Waldhaus Sils. Foto: Gian Giovanoli

Das Waldhaus Sils ist zwar ein schickes Grandhotel und leistet sich bis heute Antiquiertheiten wie eine Hauskapelle, die jeden Abend im Salon aufspielt. Gleichzeitig ist die Atmosphäre, obwohl gediegen, alles andere als steif, und das mag auch daran liegen, dass überraschend viele Familien mit kleinen Kindern hier logieren (ihnen wird ebenfalls ein Programm geboten). Auch Hunde sind hier willkommen.

Ein schöner Kontrast zu dem historischen Bau ist das moderne Spa der Schweizer Architekten Miller & Maranta. Ein schlichter Betonkörper, in dessen Inneren man über eine Treppe in die unterirdische Bäderanlage hinabsteigt. Ein wohliges Erlebnis: Im Arvenbad zu treiben, während mehrere Meter weiter oben der Schnee auf das Deckenfenster fällt, hat etwas sehr Erdendes.

Erst recht, wenn dem Bad oder dem Saunabesuch eine fordernde Skating-Langlauflektion vorangegangen ist – die bei unserem Retreat der Leiter der lokalen Skischule durchführt, Stephan Müller, weil Ursina Badilatti krankheitshalber verhindert ist. Ich bin erst ein einziges Mal auf Langlaufski gestanden und darum froh, dass Müller mit seinen Erläuterungen ganz von vorne beginnt. Damit scheine ich in unserer Gruppe nicht die Einzige zu sein. Mit intakter Balance und etwas Gefühl für Schneesport kann auch eine Anfängerin wie ich gut mithalten.

Auch sonst ist die Stimmung im Retreat leger, manche Teilnehmenden interpretieren die Trainingsagenda recht frei. Einzelne lassen die morgendliche Yogastunde aus, andere bleiben am Nachmittag lieber im Hotel, wenn wir uns mit den Langlaufski hinunter ins Dorf zur Loipe begeben.

Kraftort und Inspirationsquelle

Und eigentlich kommt es gar nicht so sehr drauf an, ob man sich vor allem sportlich weiterentwickeln oder entspannen möchte. Beides gibts im Retreat, und das liegt nicht nur am Traumpaar Yoga und Langlauf, sondern auch am Dorf Sils Maria.

Ein Kraftort: Blick auf das verschneite Sils Maria. Foto: Getty

Es gilt als Kraftort und Inspirationsquelle vieler grosser Literaten und Philosophen. Friedrich Dürrenmatt feierte in Sils Maria seine runden Geburtstage, Friedrich Nietzsche verbrachte hier mehrere Sommer in einer einfachen Schreibstube. Wenn man aus dem Nietzsche-Haus im Dorfkern, das heute Museum und Gedenkstätte ist, tritt und an die gegenüberliegende Bergwand blickt, die still und mächtig ruht, kann man sich leicht vorstellen, dass hier hintersinnende Denker zur Ruhe kamen.

Die Berge relativieren, man fühlt sich klein. Auch für Ruhe suchende Städter und Sportlerinnen eine Wohltat.

