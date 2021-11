Gemeindeabstimmung Jegenstorf – Das neue Schulhaus wird mit viel Holz gebaut Die Stimmberechtigten genehmigten 16,1 Millionen Franken für ein neues Schulhaus im Gyrisberg. Es wird ein bald 50-jähriges Gebäude ersetzen. Hans Ulrich Schaad

Visualisierung des neuen Schulhauses, das mit viel Holz gebaut wird. Foto: www.jegenstorf.ch

Jahrgang 1972, sanierungsbedürftig, nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechend und schadstoffbelastet. Das ist der Steckbrief des Schulhauses Gyrisberg I in Jegenstorf. Weil sich die Sanierung nicht lohnt, wird es nun durch einen Neubau ersetzt.

Am Sonntag haben die Stimmberechtigten diesem Neubau mit Kosten von 16,1 Millionen Franken zugestimmt. Der Neubau wird so weit wie möglich aus Holz erstellt. Das ursprüngliche Projekt hatte einen tieferen Holzanteil. Nach einem Beschluss der Gemeindeversammlung wurde das Projekt überarbeitet. Auf dem Dach wird eine Fotovoltaik-Anlage installiert. Das alte Schulhaus wird weiterbetrieben werden, bis der Neubau steht. So kann auf teure Provisorien verzichtet werden.