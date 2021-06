Abstimmung in Kallnach – Das neue Schulhaus kann gebaut werden Im Vorfeld gab es unerwartete Kritik – doch sie vermochte das Projekt nicht zu verhindern. Kallnach sagt mit grossem Mehr Ja zum neuen Schulhaus. Simone Lippuner

Das Schulgelände in Kallnach kann mit einem Neubau ergänzt werden. Foto: Matthias Käser

Im letzten August haben die Stimmberechtigten von Kallnach beschlossen, ein eigenes Oberstufenzentrum aufzubauen. Nun, ein knappes Jahr später, haben sie die entsprechenden Pläne für den Bau eines neuen Schulhauses abgesegnet. Für knapp zwei Millionen Franken kommt beim bestehenden Schulhaus ein Neubau zu stehen.

Gegen das Bauprojekt regte sich im Dorf unerwarteter Widerstand: Die lokale EDU sowie sechs Familien kritisierten, das Bauprojekt sei kurzsichtig geplant, würde nur den aktuell benötigten Raumbedarf einrechnen und steigende Schülerzahlen nicht berücksichtigen. Sie befürchten eine «Salamitaktik» und befanden, zwei Millionen seien für eine solch kurzfristige Lösung zu viel Geld.

Ein deutliches Mehr

Um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen, verteilten die EDU und die Familien Flugblätter im Dorf. Doch diese vermochten einen Grossteil der Stimmberechtigten nicht zu überzeugen: Sie stimmten dem Schulhausbau mit 762 zu 281 Stimmen zu. Die Stimmbeteiligung lag bei 74,9 Prozent.

Das Projekt eigene Oberstufe bedeutet: Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe sollen künftig nicht wie bis anhin an drei verschiedenen Standorten (Aarberg, Kerzers, Kallnach) unterrichtet werden, sondern in der eigenen Gemeinde zur Schule gehen können. Ab Sommer 2022 werden in Kallnach die ersten Siebtklässler unterrichtet.

