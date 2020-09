Abstimmung in Grossaffoltern – Das neue Schulhaus kann gebaut werden Der Weg für die neue Schulorganisation ist geebnet: Am Sonntag bewilligten die Grossaffoltner knapp 10 Millionen Franken für ein neues Schulhaus. Simone Lippuner

Das Schulhaus Grossaffoltern wird erweitert. Daniel Fuchs Das Schulhaus in Suberg bleibt bestehen und wird saniert. Foto: Daniel Fuchs 1 / 2

Es ist der Abschluss einer langen Geschichte in Grossaffoltern. «Jetzt geht es um die Wurst», sagte Gemeindepräsident Niklaus Marti (BDP) einige Tage vor der Abstimmung. Er gehe nicht davon aus, dass die Vorlage abgelehnt werde – «doch es dürfte knapp werden». Und so war es denn auch: Mit einem Ja-Stimmen-Anteil von knapp 60 Prozent genehmigten die Grossaffoltner an der Urne den Baukredit für das neue Schulhaus. 9,7 Millionen kostet der Neubau, der das wohl wichtigste Element in der Schulraumorganisation darstellt.