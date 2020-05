Bars in Langenthal – Das neue Nachtleben Es kann wieder in einer Bar angestossen werden. Doch die letzte Runde kommt früher als gewohnt, spontane Begegnungen fallen weg. Wie trinkt es sich momentan in den Lokalen von Langenthal? Ein Überblick. Sabine Gfeller

Sommerliche Abendstimmung mit Apéro: Der Wuhrplatz füllt sich, Getränke gibts etwa bei der Fahrbar. Foto: Iris Andermatt

Das sonnige Wetter lockt nach draussen. Bis in den Abend hinein bleiben die Temperaturen mild. Ein Apéro in einer Bar ist seit dem 11. Mai wieder erlaubt. Wir zeigen, wo und wie das in Langenthal möglich ist.