Nach Spannungen in Grünenmatt – Das Neue Land geht, die Pfimi kommt Im Spätsommer feiert die landeskirchliche Gemeinschaft Neues Land Emmental ihren letzten Gottesdienst. Susanne Graf

Im Täuferjahr 2007 war die Welt für das Neue Land Emmental noch in Ordnung. Es organisierte in Trachselwald einen Open-Air-Anlass. Foto: Hans Wüthrich

Es gab zu reden, als Walter Wieland 1991 das Neue Land Emmental gründete. Erst hatte er sieben Jahre als Pfarrer für die Landeskirche in Lützelflüh gearbeitet, bevor er einen neuen Weg einschlug. Von Anfang an habe sich die Gemeinschaft als Erneuerungsbewegung innerhalb der Landeskirche des Kantons Bern verstanden, schreibt der Verein Neues Land Emmental in einer Medienmitteilung. Und sie hatte grossen Zulauf.

Die Gruppe bezeichnete sich nie als Freikirche, sondern als landeskirchliche Gemeinschaft. Wieland hat das vor wenigen Jahren gegenüber der Zeitung «reformiert» damit erklärt, dass man sich um eine «gute Beziehung zur Landeskirche» bemühe. Und damit, dass die meisten Mitglieder neben dem Zehnten im Verein Neues Land auch Kirchensteuern bezahlten.