Das In-Quartier der Zukunft? – Das neue Berner Musikermekka Das Quartier unter dem Monbijou-Brückenkopf könnte sich zum neuen Musik-Hotspot entwickeln. In der Groovefactory arbeiten über dreissig Berner Musikschaffende. Martin Burkhalter

Oben die neuen Wohnungen, unten dran entsteht in der alten Bausubstanz Aufregendes. Foto: Raphael Moser

Im Schatten der Monbijoubrücke revolutioniert sich gerade das Berner Musikschaffen. Im Brückenkopf, dort, wo die Lift- und Treppenanlage das lässige Marzili mit dem geschäftigen Sulgenbachquartier verbindet, ist in den letzten zwei Jahren etwas entstanden, was in dieser Stadt schon sehr lange schmerzlich vermisst wurde: ein Ort nur für Musikschaffende, mit Tonstudios, Übungsräumen und Arbeitsplätzen für Produzentinnen und Booker.

Weil sie ja «sonst nichts zu tun hatten», verwandelten Matthias Urech und Kaspar Eggimann (v. l.) während der Pandemie eine Druckerei in Musikateliers. Foto: Marcel Bieri

«Groovefactory» nennt sich dieser musikalische Co-Working-Space, der inzwischen auf mehr als ein Dutzend Ateliers angewachsen ist. Kaum fertiggestellt, arbeiten, produzieren und musizieren hier über dreissig – vor allem Berner – Musikschaffende. Darunter Bands wie Halunke, The Souls, Eskimo, Musiker von Jeans for Jesus und Lia Sells Fish.