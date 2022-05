Start der Berner Badesaison – Das neue alte Weyerli lädt zum Schwumm Pünktlich zum Saisonstart am 14. Mai öffnet das Weyermannshaus nach der Sanierung seine Tore. Neues gibt es auch aus anderen Bädern zu berichten. Alexandra Elia

Vor der Wiedereröffnung nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit wird dem Freibad Weyerli der letzte Anstrich verpasst. Foto: Adrian Moser

18 Monate mussten sich die Badegäste im Berner Westen gedulden, um in nächster Nähe ins kühle Nass zu springen. Denn in dieser Zeit blieb das Freibad Weyermannshaus aufgrund umfassender Sanierungsarbeiten geschlossen. Termingerecht und «in aufgeräumter Stimmung», wie es Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) am Dienstag vor den Medien präsentierte, wird das Freibad kommenden Samstag wiedereröffnet. Dem städtischen Finanzhaushalt zuträglich sein dürfte die deutliche Unterschreitung des beantragten Baukredits von ursprünglich 48 Millionen Franken. Welche Änderungen die Badefreudigen im neuen Weyerli erwarten und was es Neues aus anderen Freibädern gibt, erfahren Sie hier.