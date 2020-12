Neueröffnung im Monbijou – Das Nelson Pub muss umziehen Nach 26 Jahren verlässt das Nelson Pub in Bern die Spitalgasse. Ab Februar will Geschäftsführer Sandeep Chaudhry das Lokal im Monbijou weiterführen. Michael Bucher

Die Austrinkete fällt ins Wasser: Geschäftsführer Sandeep Chaudhry muss sein Nelson Pub an der Spitalgasse während des Beizen-Lockdown schliessen. Foto: Raphael Moser

Es ist eine der letzten ewigen Wahrheiten der Gastronomiebranche: Trendige Hipsterlokale kommen und gehen. Doch ein Pub, das bleibt. Die aus Grossbritannien stammende Bierhaus-Kultur also, die vornehmlich in holzverschlagenen Spelunken zelebriert wird, in denen das beste Bier genauso dunkel ist wie das Ambiente. Wo man das Pint am Tresen holt und jedes Mal staunt, dass es gegen 10 Franken kostet. Lokale, um das Feinschmecker einen Bogen machen, während Sportfans darin ihr zweites Wohnzimmer finden.

Für die Stammgäste des Nelson Pub an der Spitalgasse 34 in Bern muss es demnach wie ein Schock gewesen sein, als sie erfuhren, dass ihre Kneipe Ende Jahr schliesst. Alt-Stadtrat Luzius Theiler (GaP) weinte seinem «Lieblingsort» auf Social Media jedenfalls bereits eine Träne nach. Seit 1994 lockt das Lokal, das nach einem englischen Schiffskommandanten aus dem 18 Jahrhundert benannt ist, Freunde der Pub-Kultur an. Seit 2001 gibt Geschäftsführer Sandeep Chaudhry den Kurs vor.