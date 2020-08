«Aareböötle» in Uttigen – Das «Narrenboot» ist auf Effizienzkurs Wer mit seinem Gummiboot auf die Aare gehen, aber nicht mühsame Minuten mit Aufpumpen verbringen möchte, kann am Bahnhof an die Bootpumpstation. Gabriela Sterchi

Der Bootpump-Leiter und sein Team (v.l.): Luca Schmidli, Pascal Schmidli, Ben Piper und Valérie Beutler. Foto: Gabriela Sterchi

Ein Zug der S-Bahn trifft im Bahnhof Uttigen ein und bringt eine geballte Ladung Aareböötler mit sich – Showtime für Ben Piper. Die Schar Böötler läuft den Gleisen entlang in Richtung Aare, etwa ein Drittel davon reiht sich vor einem Faltpavillon in einer Schlange auf: Sie wollen sich die Mühe ersparen und lassen sich das Boot an der Pumpstation «Narrenboot» vom Inhaber Piper aufblasen. «Die Nächsten können zu mir kommen», ruft er den wartenden Böötlern in der Reihe zu.