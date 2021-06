Analyse zu Ungarn – Das nächste Machwerk des Viktor Orban Der Regierungschef lässt vom Parlament ein «Anti-Pädophilie»-Gesetz beschliessen. Darin vermischt er wieder einmal Seriöses mit Widerwärtigem. Cathrin Kahlweit aus Budapest

Vermischt Pädophilie und Homosexualität zu einer fragwürdigen Vorlage: Ungarns Premier Viktor Orban. Foto: Kenzo Tribouillard (AFP)

Man kann nicht gerade behaupten, dass sich die ungarischen Abgeordneten in letzter Zeit zu wenig mit Themen wie Homosexualität, Genderfragen und Gleichberechtigung beschäftigt hätten. Alle paar Wochen bekommen sie ein neues dringliches Gesetz dazu auf den Tisch, das die rechtskonservative Mehrheit der Regierungspartei Fidesz durchwinkt. Adoption durch schwule Paare – verboten. Die Änderung des bei Geburt festgelegten Geschlechts – verboten. Ein anderes Konzept der Ehe als die Vereinigung von Mann und Frau – verboten.

Debatten über so komplexe Themen, über die sich eine Gesellschaft doch grundlegend verständigen müsste, finden nicht statt. Wobei echte Debatten im ungarischen Parlament ohnehin eine Seltenheit sind. Wer wollte oder könnte schon über Gesetze streiten, die oft kurz vor Mitternacht eingebracht und dann oft schon Stunden später mit der Zweidrittelmehrheit der Regierung beschlossen werden?

Nun also ein neuer Vorstoss von Ministerpräsident Viktor Orban. Und damit ja nicht von Kritikern differenziert argumentiert werden kann, wurden Pädophilie, Information und Aufklärung über Homosexualität und Transsexualität sowie die Darstellung von Homosexualität in Kunst und Werbung in einer Vorlage mal eben flott vermischt. Mit dem Gesetz wolle er «unsere Kinder schützen», sagt Orban, und natürlich ist es perfide Absicht, dass ein Ja zu verschärften Strafen für Kindesmissbrauch damit auch ein Ja zum Ende der Sexualaufklärung für Jugendliche einschliesst. Solche Pakete baut Fidesz gern: Ein seriöser Plan wird mit Widerwärtigkeiten vermischt, gekapert und ideologisch vergiftet.

Wem eifert er nach? Dem Mann im Kreml

Das am Dienstag beschlossene Gesetz, auch das ist Absicht, lehnt sich an ein unsägliches Vorbild an: Fast auf den Tag genau vor sieben Jahren hat Wladimir Putin in Russland ein solches Gesetz gegen «homosexuelle Propaganda» unterzeichnet. Orban rückt Fidesz und sein Land damit immer mehr in eine rechtsnationale, fundamentalistische Ecke, in der die Werte desjenigen Europa, in dem Ungarn immerhin noch Mitglied ist, mit Füssen getreten werden. Das «Anti-Pädophilie»-Gesetz, das dem Parlament in Budapest am Dienstag vorlag, widerspricht der Europäischen Konvention der Menschenrechte und dürfte vor zahlreichen Gerichten landen.

Aber genau darum geht es Orban: maximale Aufmerksamkeit, maximale Konfrontation, das Land als Opfer fremder Mächte, das nicht einmal seine christlichen Werte und seinen Nachwuchs vor bösen Menschen retten darf, die pädophil sind oder schwul oder beides.

Demo gegen Orbans Gesetz in Budapest. Foto: Gergely Besenyei (AFP)

Am Montagabend hatten Tausende erfolglos gegen das Machwerk protestiert – genauso wie Tausende vor zwei Wochen erfolglos gegen den absurd teuren Plan protestiert hatten, China eine Hochschule in Budapest zu schenken, die Ungarn mit einem Milliardenkredit aus Peking finanzieren will. Auch dafür stimmte das Parlament am Dienstag – obwohl Orban gerade erst für nächstes Jahr eine Volksabstimmung über diese Universität versprochen hatte. Nun ist die Stiftung, mit der das Projekt betrieben wird, beschlossene Sache.

In zehn Monaten sind Wahlen, Orban könnte sie verlieren. Deshalb mobilisiert er seine Stammklientel mit extremer Propaganda. Und deshalb provoziert er, wo er provozieren kann, deshalb nähert er sich Moskau und Peking an. Er weiss, in der EU wird er kaum noch Freunde finden.

