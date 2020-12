Brandstiftung am Moossee 2006 – Das nächste Kapitel in der Akte Seerose Das Obergericht wiederholt den Schuldspruch gegen einen Mann, der an der Brandstiftung der Seerose beteiligt war. Er beteuert seine Unschuld. Hans Ulrich Schaad

Das Restaurant Seerose am Moossee wurde in einer kalten Februarnacht 2006 angezündet. Foto: Andreas Blatter

Die Verteidigerin setzte grosse Hoffnungen in die neuen Zeugenaussagen. Die beiden am Obergericht Vorgeladenen sollten ihren Mandanten von einem happigen Vorwurf entlasten. Dass der heute 47-jährige Schweizer an der Brandstiftung des Restaurants Seerose am Moossee im Februar 2006 beteiligt war, im Auftrag des Besitzers.

Doch die neuen Aussagen letzte Woche am Berner Obergericht waren nicht hilfreich. Oder wie es der Gerichtspräsident am Montag bei der Urteilsbegründung zusammenfasste: «Der Beweiswert tendiert gegen null.» Heikel sei zudem, dass die Verteidigerin im Vorfeld den einen Zeuge bearbeitet habe.