Q&A zum Öffnungspaket – Das müssen Sie zu den neuen Plänen des Bundesrats wissen Lockerung für Restaurants, aber weiter strenge Regeln für private Feiern. Wer vom neuen Öffnungspaket profitiert und wer weiter verzichten muss. Luca De Carli

In der Beiz essen, dafür mit Trennwänden zwischen den Tischen: Die Schutzkonzepte aus dem letzten Jahr erleben ein Comeback. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Hält sich der Bundesrat an seinen Öffnungsplan, den er vor rund einem Monat ausgearbeitet hat?

Grundsätzlich ja. Wie er vor einem Monat schon skizziert hat, sollen ab dem 31. Mai unter anderem die Restaurants auch in den Innenbereichen geöffnet, Präsenzunterricht an Hochschulen für mehr als 50 Personen zugelassen und die Homeoffice-Pflicht gelockert werden. Auch im Breitensport und bei den Freizeitaktivitäten hat er schon damals weitere Lockerungen per Ende Mai ins Spiel gebracht. Verzichten will der Bundesrat dagegen auf weitere Lockerungen der Kapazitätsbeschränkungen im Detailhandel.

Das Öffnungspaket, bereits das vierte seit Ende Februar, enthält aber auch überraschende zusätzliche Elemente. So sollen zum Beispiel die Limiten für Veranstaltungen mit Publikum deutlich angehoben werden: Draussen sollen ab Ende Mai neu 300 statt wie bisher 100 Personen erlaubt sein, drinnen 100 statt 50. Hinzu kommt neu: dass maximal die Hälfte der Kapazität einer Lokalität genutzt werden darf, bisher war es nur ein Drittel.

Warum öffnet der Bundesrat umfassender als ursprünglich angedacht?

Der Bundesrat betont in seiner Mitteilung zu den Öffnungsplänen, dass das letzte Öffnungspaket vom 19. April sich «bislang nicht negativ auf die Entwicklung der Pandemie ausgewirkt hat». Das hat ihm offensichtlich Mut gemacht. Hinzu kommt: Mitte April hatte der Bund fünf Richtwerte für Öffnungen definiert. Aktuell sind drei (R-Wert, Belegung Intensivstationen sowie Anzahl Einweisungen in Spitäler) sicher erfüllt.

Bei den Todesfällen bestehen unterschiedliche Zählweisen – je nachdem, ob Zahlen des Bundes oder der Kantone berücksichtigt werden. Gemäss dem Bund ist auch dieser Richtwert derzeit erfüllt. Noch zu hoch für Öffnungen sind die gemeldeten Ansteckungen mit dem Coronavirus. Sinkt die sogenannte 14-Tage-Inzidenz allerdings bis Ende Mai im gleichen Tempo weiter, wird dann auch das letzte der fünf Kriterien erfüllt sein.

Ist die epidemiologische Lage wirklich «sehr gut», wie es der Bundesrat vor einem Monat zur Bedingung für die Öffnung der Innenräume von Restaurants gemacht hat?

Allen kritischen Stimmen zum Trotz: Die epidemiologische Lage hat sich seit dem letzten Öffnungsschritt der Schweiz am 19. April verbessert. Es hat gar eine Trendumkehr stattgefunden, denn als der Bundesrat sich für die Öffnungen entschieden hat, stiegen die täglich gemeldeten Fallzahlen noch, inzwischen sinken sie. Diese Woche hat auch die wissenschaftliche Taskforce in ihrer Lagebeurteilung festgehalten, dass die verfügbaren Indikatoren «auf eine rückläufige Epidemie hindeuten».

Andererseits sind die Ansteckungszahlen in der Schweiz im internationalen Vergleich immer noch hoch. Sie sind auch noch höher als im Februar – damals hatte der Bundesrat die ersten Lockerungen nach der zweiten Welle beschlossen. Und auch die Spitäler sind durch Corona weiterhin stark belastet. «Sehr gut» ist die epidemiologische Lage in der Schweiz also noch nicht.

Für den Bundesrat ist die Öffnung der Innenräume von Restaurants «aus epidemiologischer Sicht am heikelsten». Er will sie deshalb Ende Mai nur dann öffnen, wenn die Fallzahlen sinken oder zumindest stabil bleiben.

Im letzten Herbst lief die Schweiz mit geöffneten Restaurants in die zweite Welle. Sind die Regeln für die Öffnung diesmal strenger?

Im letzten Herbst galt: Konsumation nur sitzend, maximal 4 Personen pro Tisch sowie genügend Abstand oder eine Trennwand zwischen den Tischen. Diese Regeln sollen auch ab Ende Mai wieder gelten. Hinzu kommt neu in den Innenräumen eine Maskenpflicht am Tisch, wenn nicht konsumiert wird. Auf den Terrassen soll diese Regel dafür per Ende Mai abgeschafft werden.

Reicht das, um Ansteckungen zu verhindern?

Heute gilt wie schon im letzten Herbst: Die Schweiz weiss zu wenig darüber, wo die Ansteckungen mit dem Virus wirklich stattfinden – vor allem dann, wenn nicht eine eindeutige Verbindung zu einem Fall in der Familie oder im Freundeskreis besteht. Prognosen dazu, welche Auswirkungen die Öffnung des Innenbereichs der Restaurants diesmal haben werden, sind deshalb nicht seriös. Klar ist aber, Aktivitäten in Innenräumen sind für die Weiterverbreitung des Virus grundsätzlich heikler als jene an der frischen Luft.

Auch in anderen Innenräumen soll jetzt wieder gelockert werden. Gibt es für die Arbeit in Büros oder beim Präsenzunterricht an den Universitäten entscheidende Unterschiede zum letzten Herbst?

Gut 30 Prozent der Erwachsenen haben inzwischen mindestens eine Impfung erhalten, sind also immerhin teilweise geschützt. Anders als noch im letzten Herbst hat die Schweiz heute zudem viel mehr Testkapazitäten. Der Bund zahlt auch für präventive Tests – etwa in Form von regelmässigen Massentests.

Die Lockerungen der Homeoffice-Pflicht und beim Präsenzunterricht an den Universitäten sollen diesmal an die Bedingung geknüpft werden, dass Mitarbeitende oder Studierende regelmässig durchgetestet werden.

Einmal pro Woche testen – wie soll das gehen?

Die meisten Kantone haben inzwischen Programme für repetitive Massentests in Unternehmen aufgegleist. Bislang hat sich die Privatwirtschaft aber eher mässig für die Programme interessiert – auch weil sie bislang nicht von der Homeoffice-Pflicht befreit war.

Und wenn der Arbeitgeber das weiterhin nicht will?

Dann bleibt die Homeoffice-Pflicht in einem Unternehmen bestehen. Wie bisher für alle Tätigkeiten, die nicht zwingend vor Ort durchgeführt werden müssen. Ohne Vorgaben abgeschafft werden soll die Homeoffice-Pflicht erst, wenn alle Personen geimpft sind, die das möchten. Also kaum vor Ende Juli oder August.

Wo sind sonst noch Lockerungen geplant?

Das vierte Öffnungspaket deckt ein weites Spektrum ab und geht zum Teil sehr stark ins Detail: So hat der Bundesrat zum Beispiel ein Gehör für Blasmusiker, die bislang aufgrund der strengen Vorschriften kaum noch Proben konnten. Auch sonst will der Bundesrat viele Regeln für Laienkultur und Amateursport lockern.

Und wo soll nicht gelockert werden?

Weiterhin verboten bleiben sollen Tanzveranstaltungen. Vor Ende Juni dürfte sich daran kaum etwas ändern. Auf dann plant der Bundesrat ein weiteres Öffnungspaket für Sport, Kultur sowie Veranstaltungen.

Auch die Regeln für private Veranstaltungen bleiben gleich: Bis auf weiteres sollen im Innern maximal 10 Personen und draussen maximal 15 Personen erlaubt sein. Kinder werden mitgezählt.

Private Treffen. Wieso passiert hier nichts?

Gemäss dem Bundesrat ist hier das Übertragungsrisiko höher als bei öffentlichen Veranstaltungen.

Die Sommerferien nahen – wie sieht es bei den Regeln fürs Reisen aus?

Der Bundesrat hat gute Nachrichten für alle vollständig Geimpften. Immerhin schon über 1 Million Erwachsene in der Schweiz. Der Bundesrat geht nun offiziell davon aus, dass sie das Virus nicht weiter übertragen können. Darum sollen Geimpfte ab Ende Mai auch nicht mehr in Quarantäne, wenn sie aus einem Land in die Schweiz einreisen, das auf der Risikoliste des BAG steht. (Eine Übersicht dazu, welche Länder das aktuell sind, finden Sie hier).

Nicht gelten soll die Ausnahme für Länder, in denen sich eine «besorgniserregende» neue Virusvariante stark verbreitet hat. Diese Länder werden künftig in der Risikoliste des Bundesamtes für Gesundheit speziell gekennzeichnet.

Bereits seit einigen Wochen von der Quarantäne befreit sind vollständig Geimpfte in der Schweiz, wenn sie Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Die Regel gilt für sie derzeit für sechs Monate. (Lesen Sie hier mehr dazu)

Genesene konnten übrigens schon länger sowohl auf die Kontakt- als auch auf die Reisequarantäne verzichten. Hier wird nun aber die Frist angepasst: Als genesen gilt neu, wer nachweisen kann, dass er in den letzten sechs Monaten an Covid-19 erkrankt war. Bislang waren es drei Monate.

Wie weise ich nach, dass ich geimpft bin?

Das offizielle, fälschungssichere Zertifikat des Bundes soll Ende Juni verfügbar sein. Vorher müssen sich Geimpfte mit dem Nachweis auf Papier, den sie im Impfzentrum erhalten, oder mit dem Eintrag ins herkömmliche Impfbüchlein behelfen.

Wofür dieses Zertifikat in der Schweiz ausser fürs Reisen sonst noch genutzt werden kann, hat der Bundesrat übrigens ebenfalls noch nicht bekannt gegeben.

Beschlossen hat der Bundesrat die meisten der neuen Lockerungen noch nicht. Wie geht es jetzt weiter?

Das Öffnungspaket Nr. 4 geht jetzt zur Konsultation an die Kantone. Von diesen haben sich aber viele bereits für eine beschleunigte Öffnung ausgesprochen. Grosser Widerstand gegen die Pläne des Bundesrates ist also nicht zu erwarten. Über das Paket entscheiden will der Bundesrat dann am 26. Mai. Sofern sich die epidemiologische Lage bis dahin nicht plötzlich verschlechtert, dürften die Restaurants also ab Montag, 31. Mai, wieder in ihren Innenräumen Gäste bedienen. In den meisten Kantonen wäre dies das erste Mal seit über 5 Monaten.

Fehler gefunden?Jetzt melden.