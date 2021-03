Osterausflug ins Tessin – Das müssen Sie wissen, wenn Sie über Ostern mit dem Zug in den Süden wollen Wie Bahnbetreiber das grosse Chaos verhindern wollen. Und was nun für Velos gilt. Angelika Gruber , Konrad Staehelin

Ein bisschen Abwechslung zu Ostern: Die Seepromenade in Ascona. Foto: Alessandro Crinari (Ti-Press, Keystone)

Die Osterfeiertage stehen vor der Tür. Weil Reisen ins Ausland angesichts der Pandemie nur eingeschränkt möglich sind, zieht es die Schweizerinnen und Schweizer ins Tessin. Wer dem alljährlichen Stau am Gotthard entfliehen will, steigt in den Zug. Dort treffen sonnenhungrige Reisende auf Tagesausflügler. Um Chaos durch überfüllte Züge zu vermeiden, sorgen die Bahnbetreiber vor. Das müssen Sie wissen, wenn Sie jetzt mit dem Zug verreisen.

Reservationen

Die Bahnbetreiber empfehlen Osterreisenden, einen Platz zu reservieren. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Stark frequentiert sind an Ostern vor allem die Züge ins Tessin. Die SBB setzen daher rund ein Dutzend Extrazüge für den Hin- und Rückweg ein. Dennoch können die SBB nicht ausschliessen, dass es in Einzelfällen oder im Störungsfall zu hohen Frequenzen auf einzelnen Zügen kommen kann, sagt Sprecherin Sabine Baumgartner. Reisende würden gebeten, einen Sitzplatz zu reservieren und die Sonderzüge zu benützen. Bislang zeichne sich noch kein Engpass ab, die Reservierungen seien auf einem tiefen Niveau, sagt die Sprecherin.

Vor anderthalb Jahren gab es in den Herbstferien auf der Strecke ins Tessin Chaos. Einige Reisende mussten vor der Fahrt durch den Gotthard-Basistunnel die überfüllten Züge verlassen. Grund dafür sind die Sicherheitsbestimmungen im Tunnel. Ein Zug darf eine gewisse Maximalbelegung nicht überschreiten.

Wer keinen Platz in einem Zug durch den Tunnel ergattert, kann jedoch auf die Südostbahn ausweichen, die weiterhin die alte Bergstrecke bedient. Aber auch dort empfehle sich für eine angenehme Reise eine Platzreservierung, sagt Sprecher Conradin Knabenhans. Bis und mit Ostersonntag verkehren die Züge der Südostbahn allerdings nur bis nach Bellinzona, ab Ostermontag dann bis nach Locarno.

Für Reisende aus Bern Richtung Wallis ist vonseiten BLS ebenfalls vorgesorgt. «Unser Ziel ist es auch dieses Jahr, insbesondere über die Lötschberg-Bergstrecke via Kandersteg und Goppenstein bis Brig genügend lange Züge einzusetzen, damit die Fahrgäste genügend Platz haben», so Sprecherin Helene Soltermann.

Zugreisen mit dem Velo

An schönen Tagen hat der Veloverlad Hochkonjunktur. Foto: Yvain Genevay («Le Matin Dimanche»)

Im Fernverkehr gilt an Wochenenden neu eine Reservationspflicht für Velos. Sie beträgt zwei Franken für alle Intercity-Züge von Freitag bis Sonntag sowie an ausgewählten Feiertagen wie auch am Ostermontag. Für einige ausgewählte IC-Linien müssen Velofahrer die Plätze auch an Wochentagen reservieren: Das betrifft die Linie durch den Gotthard-Basistunnel sowie die Linie am Jurasüdfuss. Mit der Reservationspflicht reagieren die SBB auf den in der Pandemie stark gestiegenen Veloverlad in Zügen. Im Regionalverkehr und auf Interregio-Zügen benötigen Velofahrer keine zusätzliche Reservierung, sondern lediglich ein gültiges Velo-Billett. (Hier finden Sie Informationen der SBB.)

Um die knappen Kapazitäten für den Veloverlad zu erhöhen, hat die Südostbahn ab diesem Jahr bei schönem Wetter zwischen Arth-Goldau und Göschenen einen Velobus im Einsatz. Dieser soll bei Velofahrern besonders beliebte Ziele abdecken – etwa Flüelen als Ausgangspunkt für Touren über den Klausenpass. Der Velobus verkehrt zweimal am Morgen Richtung Süden und zweimal am Nachmittag Richtung Norden. Ob und wann er fährt, steht im Onlinefahrplan, der ab Mittwoch, den 31. März, aufgeschaltet ist. Eine Reservierung für den Velobus ist nicht möglich. Er verkehrt nicht nur zu Ostern, sondern bis Oktober an allen Wochenenden und Feiertagen, wenn das Wetter schön ist.

Der Velobus ist bei schönem Wetter ab Ostern im Einsatz. Foto: Schweizerische Südostbahn

Platz gibt es dort jeweils für 30 Velos, die vom Buschauffeur in einen Anhänger verladen werden. Die Velofahrer selbst fahren im Bus mit. Allerdings ist dieser ausschliesslich für sie reserviert – ohne Velo darf man nicht mit. Wer den Entlastungsbus nutzt, muss bereits vorher einen Fahrausweis für sich und das Velo lösen, denn im Bus ist das nicht mehr möglich.

Autoverlad

Der Autoverlad durch den Lötschberg fährt über Ostern mit voller Kapazität. Foto: Béatrice Devènes

Ein Nadelöhr Richtung Süden ist unter anderen der Autoverlad am Lötschberg. Die Bahnbetreiberin BLS fährt zwischen den beiden Endpunkten Kandersteg und Goppenstein über die Osterfeiertage trotz laufender Bauarbeiten im Vollbetrieb. Damit können bis zu sieben Züge pro Stunde und Richtung durch den Lötschberg-Scheiteltunnel fahren.

Beim Autoverlad Vereina rechnet die Rhätische Bahn (RhB) über das Osterwochenende in beiden Richtungen mit Wartezeiten von bis zu 60 Minuten. Dies, sofern die Strassenverhältnisse über die Pässe gut sind und nicht mehr Autofahrer als gewöhnlich ihr Fahrzeug lieber durch den Berg schicken. Bei grossem Andrang würden zusätzliche Verbindungen eingesetzt, heisst es auf der Homepage der RhB.

Spontane Tagesreisen

Wenn die Sonne scheint, kommen die Deutschschweizer: Wie voll es im Tessin über Ostern wird, hängt vom Wetter ab. Foto: Alessandro Crinari (Ti-Press, Keystone)

Wie viel in den Zügen über Ostern tatsächlich los ist, hängt sehr stark vom Wetter ab, wie sämtliche Bahnbetreiber übereinstimmend erklären. Zudem sei nicht einschätzbar, ob es kurzfristig noch Erlässe oder Empfehlungen der Behörden angesichts der Corona-Pandemie gebe, so die SBB. Wer aber bereits jetzt schon einen Tagesausflug plant und im Zug einen Sitzplatz haben will, sollte diesen wo immer möglich reservieren.