Impfstart in Langenthal – Das müssen Sie wissen, wenn es losgeht Ab Montag beginnt im Oberaargau das Impfen. In der Alten Mühle Langenthal steht alles bereit. Eine Anleitung, Schritt für Schritt. Julian Perrenoud

Vom Eingang bis in den ersten Stock ist das Impfzentrum in der Alten Mühle gut ausgeschildert. Fotos: Raphael Moser

Erst waren andere Kantone an der Reihe, dann auch der Kanton Bern und nun fast zum Schluss der Oberaargau. Der Impfstart, um die Covid-19-Pandemie einzudämmen, beginnt in Langenthal am Montag – und zwar mitten im Stadtzentrum in der Alten Mühle am Mühleweg 23. Das Spital Region Oberaargau (SRO) hat innerhalb von sieben Wochen das neue Impfzentrum geplant und aufgebaut.

An der ersten Medienbesichtigung sagt Chefarzt Alexander Imhof, das Gebäude sei ideal für das SRO: genug gross, zentral gelegen, nahe beim Spital und seinem Parkhaus. Darüber hinaus ist die Alte Mühle schon lange ungenutzt, zumindest in den oberen Stockwerken. Im Erdgeschoss hat sich unlängst das Alterszentrum Haslibrunnen mit einem Restaurant eingerichtet.