Zum Start der Pacific Challenge – Das müssen Sie übers Abenteuer der Thuner Ruder-Crew wissen Vier Frauen und Männer aus der Region rudern ab Montag von Kalifornien nach Hawaii. Wir liefern spannende Zahlen zum abenteuerlichen Unterfangen von Ocean’s 4. Gabriel Berger

Das Boot, das auf den Namen Little Swiss Lady getauft ist, wird nun für mehrere Wochen ihr Zuhause: Die vier Ruderinnen und Ruderer aus der Region, die als Team Ocean’s 4 zur Pacific Challenge starten. Foto: PD / David Schweizer

714’410’000

So viele Kubikkilometer Wasser umfasst gemäss Wikipedia das «Becken», in dem sich folgende Geschichte abspielt: der Pazifische Ozean. Umgerechnet entspricht dies etwa der Füllmenge von 4 Trillionen handelsüblichen Badewannen. Eine Trillion ist eine Zahl mit 18 Nullen. Der Pazifik, der auch Stiller oder Grosser Ozean genannt wird, wartet freilich noch mit anderen eindrücklichen Werten auf: So enthält er mehr als die Hälfte allen Wassers auf der gesamten Erde. Und seine Fläche ist grösser als jene aller Erdkontinente zusammen.