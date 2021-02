Wenn plötzlich die Lampe schwingt – Das müssen Sie über das Berner Erdbeben wissen Ein Beben schreckte in der Nacht auf Donnerstag zahlreiche Berner auf. Was steckt hinter dem Ereignis? Die wichtigsten Fragen und Antworten. Christoph Albrecht

In Bremgarten – nahe der Gemeindegrenze zu Kirchlindach – lag das Epizentrum des Erdbebens. Foto: Beat Mathys

Die Erschütterung dauerte nur ganz kurz. Sie reichte aber aus, um Hunderte Bernerinnen und Berner aus dem Schlaf zu reissen. Am Mittwochabend um 23.35 Uhr ereignete sich in der Region ein Erdbeben der Stärke 2,8 mit Epizentrum in Bremgarten.

Das Beben, das in einer vergleichsweise geringen Tiefe stattgefunden hat, war bis weitherum spürbar. Über 750 Meldungen aus der Bevölkerung gingen beim Schweizerischen Erdbebendienst (SED) der ETH Zürich ein. Wie aber ist das Beben einzuordnen? Und wie gut sind wir eigentlich gegen diese Art von Naturereignissen geschützt?