Tipps für Läuferinnen – Das müssen Sie tun, um beim nächsten Laufevent zu glänzen Die letzten acht Wochen vor einem Rennen sind entscheidend, um am Tag X bereit zu sein. Einfache Tipps und Tricks, wie der Wettkampf zum Vergnügen wird. Tobias Müller , Pia Andrée Wertheimer

Auch der Frauenlauf in Bern findet dieses Jahr in abgeänderter Form statt. Die Vorbereitung auf die anspruchsvolle Strecke in den Wochen davor ist dabei entscheidend. Foto: Manuel Zingg

8 Wochen bis zum Wettkampf

Das Rennen scheint noch weit weg zu sein, doch in dieser Phase legt der Läufer den Grundstein für das Resultat am Wettkampftag. Hauptaugenmerk sollte jetzt die Entwicklung der Grundausdauer sein. Sprich: Laufen im Plaudertontempo. Dabei sollte die Läuferin während des Trainings noch mühelos mit dem Partner reden können. Wer nach Puls trainiert, peilt ungefähr 70 Prozent der maximalen Herzfrequenz an.

Wer sein Training in dieser Zeit steigern möchte, der sollte nach der goldenen Läuferregel verfahren: Häufigkeit vor Dauer vor Intensität. Also: zuerst die Anzahl Trainings pro Woche erhöhen, dann die Dauer der Läufe und dann erst deren Intensität in Form eines Intervalltrainings oder eines zügigen Laufs. In dieser Phase machen auch Kräftigungsübungen Sinn. Vernachlässigen Sie die Rumpfmuskeln nicht!