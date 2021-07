Vorschau auf den Brünigschwinget – Das müssen Sie für den Brünigschwinget vom Sonntag wissen Am Sonntag treffen sich die Bösen in der Brünig-Arena. Wir klären die wichtigsten Fragen vor der 116. Durchführung des Brünigschwingets. Nathalie Günter

Sind Zuschauer zugelassen?

«Auch mit den aktuellen Lockerungen der geltenden Verordnung ist es uns nicht möglich, auf dem Brünig ein Schwingfest mit Zuschauern zu organisieren», schreibt das OK auf seiner Website. Der Aufwand für die Umsetzung eines Schutzkonzepts stehe in keinem Verhältnis zum Ertrag mit der möglichen Zuschauerzahl. Man hoffe sehr, 2022 wieder einen Brünigschwinget vor vollen Rängen durchführen zu können. Statt 6000 Zuschauer werden sich auf den Tribünen der Brünig-Arena höchstens Athleten, Betreuer, Helfer und die Medienleute aufhalten, wie zuletzt vor zwei Wochen am Oberländischen.