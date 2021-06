Beratungshotline mit Tipps für die Sommerferien – Das müssen Sie beim Buchen beachten Nach all den Corona-Einschränkungen sind viele ferienhungrig. Sie wollen Urlaub buchen. Worauf muss man achten? Nutzen Sie dazu unsere Beratungshotline. Rahel Guggisberg

Wer Ferien ohne Stress haben will, muss diesen Sommer umsichtig buchen. Foto: Andrea Zahler

Die Reisebranche bleibt turbulent. Das Hauptproblem für Kundinnen und Kunden ist: Die Ein- oder Rückreiseregelungen ändern sich ständig. Denn die Risiken bei Auslandreisen bleiben bestehen: Muss ich bei der Einreise in gewisse Länder plötzlich einen negativen Corona-Test vorweisen können? Gibt es bei der Rückreise von heute auf morgen wieder eine Quarantäne? Und was passiert, wenn ich vor Ort ein positives Testergebnis habe?

Auf was ist bei den Buchungen für diesen Sommer zu achten? «2021 wird das Jahr der Flexibilität – aufseiten der Anbieter wie auch aufseiten der Kunden», sagt Reiserechtsexpertin Sophie Winkler. Die Branche rechnet mit kurzfristigen Buchungen. Doch je kurzfristiger gebucht wird, desto teurer kann Reisen werden.

Beratungshotline zu Reisefragen Infos einblenden Haben Sie Ferien gebucht und erhalten Ihr Geld nicht zurück? Oder möchten Sie wissen, was zu beachten ist, wenn Sie jetzt Ferien buchen? Suchen Sie die ideale Reiseversicherung? Oder möchten Sie wissen, was die anhaltenden Flugplanänderungen für die Kunden bedeuten? Viele Flüge werden verschoben. Was müssen Kunden akzeptieren und was nicht? Diese drei Expertinnen beantworten am Mittwoch, 9. Juni, von 16 bis 19 Uhr telefonisch Ihre Fragen unter der Telefonnummer: 031 330 38 38 Pascale Ruckstuhl, Jusonline AG. Foto: zvg Sophie Winkler, Flying Lawyers. Foto: Raphael Moser Nadja Walser, Bracher & Partner. Foto: zvg

Die Stornierung der Pauschalreise

Die stetig lokal ändernden Reisevorschriften bleiben ein Risiko. Gut aufgestellt ist, wer eine Pauschalreise abgeschlossen hat. Denn diese kann man grundsätzlich kostenlos stornieren, wenn die Reise so geändert oder umgestellt werden muss, dass sie dem Kunden nicht mehr zumutbar ist. Man hat also gewisse Vorteile. Zudem hat man nur einen Ansprechpartner – den Reiseveranstalter, mit dem man den Vertrag hat. Die Rechte der Kunden sind im Pauschalreisegesetz festgelegt.

Es gibt eine Insolvenzabsicherung, denn die Reiseunternehmen müssen sich einem Reisegarantiefonds anschliessen, sowie Rücktrittsrechte unter bestimmten Voraussetzungen. Diese gelten aber nicht, wenn die Umstände, welche das Recht zum kostenlosen Rücktritt begründen, zum Zeitpunkt der Buchung dem Kunden schon bekannt waren. In diesem Fall muss der Reiseveranstalter eine kostenlose Stornierung nicht akzeptieren, da der Kunde das Risiko zum Zeitpunkt der Buchung kannte und in Kauf genommen hat. Es ist also wichtig, vor der Buchung auch selbst zu prüfen, wie die Lage im Land ist.

Anders ist es, wenn man individuell Flug oder Hotels bucht. Hier kommt in der Regel das jeweilige Landesrecht zur Anwendung. Der Vertragsinhalt ist zum Beispiel beim Hotel nur die Beherbergung. Kann man nicht anreisen und das Hotel hat offen, kann dieses auf Zahlung bestehen, da der Vertrag von beiden Parteien eigentlich erfüllt werden kann: Das Hotel kann Gäste empfangen, und die Zahlung kann erbracht werden. Ein weiterer Nachteil bei Buchung von Einzelleistungen: Im Insolvenzfall besteht in der Regel keine Absicherung wie bei der Pauschalreise.

Buchung: Achten Sie auf Stornobedingungen

Bei der Buchung sollten Sie Stornobedingungen genau studieren. Viele Reiseveranstalter haben ihr Angebot entsprechend angepasst. Die Frage ist immer: Ist ein kostenfreier Rücktritt oder eine Umbuchung bis kurz vor Reisestart möglich? Die Entwicklung der Corona-Pandemie ist immer noch nicht sicher abschätzbar.

Reiseversicherung ohne Pandemie-Ausschluss

Wer eine Reiseversicherung abschliesst, sollte darauf achten, dass die Versicherung keinen Pandemie-Ausschluss hat und auch bei einer Covid-19-Erkrankung einspringt. Bei Reisen, die weit im Voraus gebucht werden, ist eine Reiserücktrittsversicherung zu empfehlen. Auch hier sollten in den Vertragsbedingungen Pandemien nicht ausgeschlossen sein. Denn die Reiserücktrittsversicherung zahlt nur, wenn man aus bestimmten Gründen nicht reisen kann, zum Beispiel wenn ein naher Angehöriger gestorben ist oder man selbst krank wird. Sie zahlt nicht, wenn man aus reiner Vorsicht oder Angst vor Corona von einer Reise zurücktreten will oder muss. Für solche Fälle gibt es aktuell spezielle Corona-Versicherungspakete. Die sind etwas teurer als die normalen Versicherungen, können sich aber in der derzeitigen Lage durchaus lohnen.

Unabhängig von Corona ist eine Ausland-Krankenversicherung ratsam. Diese übernimmt verschiedene Behandlungskosten im Ausland und wenn nötig auch den Rücktransport nach Hause.

Reisen ohne Overtourism

Reisen in diesen Zeiten bringt aber auch Vorteile. So sagt Sophie Winkler zum Beispiel: «Ich war gerade in Botswana. Es hatte kaum andere Touristen.» Sie habe so sehr engen Kontakt zu den Menschen herstellen können und wunderschöne Erlebnisse gehabt. «So reisen konnte man wohl in den letzten 20 Jahren nicht mehr», sagt sie. Die Tierwelt habe sie ganz für sich allein beobachten können, die Natur war unberührt.

