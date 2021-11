Corona-Alarm in Baden-Württemberg – Das müssen Schweizer Grenzgänger nun beachten Das deutsche Bundesland hat die höchste Corona-Warnstufe ausgerufen. In der Folge werden die Rechte von Ungeimpften eingeschränkt. Auch Reisende aus der Schweiz sind betroffen. Simon Bordier

Baden-Württemberg führt in vielen Bereichen 2-G ein, die Einreisebestimmungen ändern sich aber vorerst nicht. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Was ist in Baden-Württemberg los?

Das an die Schweiz grenzende Bundesland hat am Dienstagmittag die sogenannte Alarmstufe ausgerufen. Es handelt sich hierbei um die letzte Ebene eines dreistufigen Massnahmenplans, den Baden-Württemberg vergangenen September festgelegt hat.

Der Alarm wird ausgelöst, wenn sich an zwei aufeinander folgenden Werktagen mehr als 390 Covid-Patienten auf den Intensivstationen des Bundeslandes befinden. Dies ist nun der Fall. Die neuen Massnahmen treten per Mittwoch, 17. November, in Kraft, erklärte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Dienstag.