Konkurrenz an der Kasse – Das müssen Migros-Kunden über die neue Cumulus-Kreditkarte wissen Die wohl beliebteste Kreditkarte der Schweiz wird neu von der Migros-Bank und nicht mehr von der Cembra-Bank herausgegeben. Je nach Anwendungszweck lohnt sich ein Wechsel. Bernhard Kislig

Kampf um die Cumulus-Kunden: Die neue Karte der Migros bietet im Ausland Vorteile. Bei Einkäufen im Inland kann das Konkurrenzprodukt von Cembra aber attraktiver sein. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Die Migros startet in den kommenden Tagen eine grosse Werbekampagne, mit der sie ihren Kundinnen und Kunden empfiehlt, umgehend die neue Cumulus-Kreditkarte zu beantragen. Die Migros bietet ab Anfang Juli eine Kreditkarte an, welche die Migros-Bank in Zusammenarbeit mit Visa herausgibt. Die bisherige Zusammenarbeit mit der Cembra Money Bank wird beendet.

Es geht um mehr als 850’000 Cumulus-Mastercard-Kreditkarten. Das macht einen grossen Teil des Geschäfts der Cembra Money Bank aus, die insgesamt 1,1 Millionen Kreditkarten herausgegeben hat. Als die Migros im vergangenen Jahr bekannt gab, dass sie eigene Wege gehe, brach der Aktienkurs der Cembra ein.

Cembra versucht jetzt, den Schaden möglichst klein zu halten, indem sie gleichzeitig zwei neue Kreditkarten lanciert: die Certo Mastercard und die Certo One Mastercard. Das offensichtliche Ziel: Möglichst wenig Kundinnen und Kunden sollen zur neuen Cumulus-Kreditkarte der Migros wechseln.

Alte Karte kann noch genutzt werden

Bei diesem Wettstreit zwischen Migros und Cembra stellen sich aus Kundensicht zuerst organisatorische Fragen. Wer noch eine Cumulus-Mastercard besitzt, muss nicht zwingend etwas unternehmen. Die Karte kann bis zum Ablaufdatum mit den bisherigen Konditionen genutzt werden. Danach erhalten sie von Cembra die Certo Mastercard. Diese kann einfach aktiviert werden, Kartennummer, Passwort und Nutzung per Wallet bleiben unverändert. Der Nachteil: Die neuen Karten von Migros und Cembra bieten bessere Konditionen.

Wer die Cumulus-Kreditkarte will, muss diese bestellen und den üblichen Antragsprozess durchlaufen. Laut Migros soll das aber schnell gehen. Denn dies sei die schweizweit erste Kreditkarte, welche nach dem Antrag über die App «One» in Echtzeit geprüft und sofort als digitale Kreditkarte für Online-Zahlungen oder via Mobile Payment Wallet genutzt werden könne. Die Karte lässt sich aber auch über die Webseite oder mit einem Papierformular beantragen. Während Cembra weiterhin auf Mastercard setzt, arbeitet die Migros nun mit Visa zusammen.

Cembra bietet einen Rabatt von 1 Prozent

Konsumentinnen und Konsumenten, welche die Certo One Mastercard bevorzugen, müssen auch einen Antrag stellen und das übliche Prozedere durchlaufen. Die Konditionen zwischen Certo One Mastercard und Certo Mastercard unterscheiden sich aber nicht, bis auf eine Ausnahme: Bei der Certo One dürfen Kundinnen und Kunden selber aus einer Liste drei Lieblingshändler auswählen, bei denen sie für Zahlungen einen Cashback von 1 Prozent der überwiesenen Summe erhalten. Bei der Certo Mastercard sind dies fix Migros, Coop und SBB.

Dieser Cashback entspricht ungefähr der Rückvergütung durch Cumuluspunkte, welche die Migros-Kundinnen und Kunden erhalten. Das ist ein finanzieller Anreiz, damit die Kunden bei der Cembra-Karte bleiben. Neukunden, die bis im Dezember eine Karte bestellen, erhalten zudem eine Gutschrift von 50 Franken.

Die neue Cumulus-Kreditkarte verzichtet weltweit auf eine Bearbeitungsgebühr bei Fremdwährungen. Laut Benjamin Manz vom Vergleichsportal moneyland.ch wird die Cumulus-Kreditkarte damit fürs Ausland sehr attraktiv. Bezahlkarten von Neobanken wie Revolut, Wise, Zak oder Neon seien aufgrund der Wechselkurse allerdings noch günstiger. An Neon ist die TX Group beteiligt, zu der auch diese Zeitung gehört.

Wer die Kreditkarte für Einkäufe in der Migros nutzt, erhält im ersten Jahr zusätzlich Cumuluspunkte. Da es auch unabhängig von der Kreditkarte Cumuluspunkte gibt, wird dem Konto auf diese Weise während zwölf Monaten die doppelte Zahl gutgeschrieben.

Cumuluskarte im Ausland, Certo im Inland

Kundinnen und Kunden können aber auch unabhängig von der Kreditkarte Cumuluspunkte sammeln und beispielsweise mit der Certo Mastercard bezahlen. So erhalten sie gleichzeitig den Cashback von Cembra und die Cumulus-Gutschriften. Bei Einkäufen in der Migros sind die Konditionen im ersten Jahr somit für Kundinnen und Kunden ungefähr gleich, egal, ob sie die Cumulus-Kreditkarte oder die Certo Mastercard nutzen.

Ab dem zweiten Jahr ist die Certo Mastercard bei Migros-Einkäufen hingegen finanziell attraktiver, wenn gleichzeitig Cumuluspunkte gesammelt werden, wie Manz erläutert. Sein Fazit: Bei der Nutzung im Ausland ist die Cumulus-Kreditkarte vorzuziehen, bei Einkäufen im Inland jedoch die Certo Mastercard.

Bernhard Kislig ist Redaktor im Ressort Wirtschaft der Zentralredaktion von Tamedia. Er beantwortet Fragen zu Geld und Recht. Daneben recherchiert er diverse Wirtschaftsgeschichten. Zu seinen Themenschwerpunkten zählen berufliche Vorsorge, Anlage-Themen, Blockchain und Steuern. Mehr Infos @berrkii

Fehler gefunden?Jetzt melden.