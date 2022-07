Thun: Aareschwimmen im Test – Das müssen Flussfrischlinge wissen Im Rahmen von «Z Thun louft öppis» bietet das MSV Rescueteam Thun begleitetes Urban Swimming an. Reporter Yannis Lüthi ist zum ersten Mal in die Aare gestiegen. Yannis Lüthi

Kurz vor der Aare-Premiere: Reporter Yannis Lüthi posiert, ausgerüstet mit Schwimmweste, vor dem Mühleplatz in Thun. Foto: Steve Wenger

Ein 21-jähriger «Thuner Giu», der noch nie in seinem Leben in der Aare war? Ja, das gibt es tatsächlich. Im «Schwäber» bin ich immer wieder mal zugegen, der äusseren Aare blieb ich bis dato jedoch fern. Meine Eltern gingen mit mir als Kind jeweils ins Strandbad oder sonst wo an einen See baden – in Flüssen sammelte ich keine Schwimmerfahrung. Aus diesem Grund habe ich bis heute Respekt vor fliessenden Gewässern.