Medienkonsum von Kindern – Das müssen Eltern wissen Wie bringt man Kinder nach dem Corona-Ausnahmezustand wieder weg von Tablet, Computer und TV? Sieben Antworten, die auch längerfristig helfen. Mirjam Comtesse

Gamen macht Spass, aber im Übermass schadet es der gesunden Entwicklung von Kindern. Foto: Getty Images

Wie erklären Eltern ihren Kindern, dass sie künftig weniger Zeit am Bildschirm verbringen dürfen?

Den meisten Kindern und Jugendlichen ist bewusst, dass die Corona-Krise eine aussergewöhnliche Zeit war. Der häufig grosszügigere Umgang mit modernen Medien war oft dem Stress der Eltern in der Heimarbeit geschuldet. Jetzt, da Mädchen und Buben mehrheitlich wieder zur Schule gehen, sind die Bedingungen offensichtlich anders.

Daniel Betschart, Programmverantwortlicher Medienkompetenz bei der Stiftung Pro Juventute, rät Eltern, mit ihren Kindern darüber zu reden. «Idealerweise setzt sich die Familie zusammen und bespricht, welche Regeln künftig gelten sollen.» Wenn Kinder mitbestimmen können, halten sie sich eher an die Vorgaben.

Er warnt aber vor zu hohen Erwartungen: «Man kann nicht von heute auf morgen alles umkrempeln. Es braucht Zeit, bis die neu ausgehandelten Regeln funktionieren.»

Daniel Betschart, Programmverantwortlicher Medienkompetenz bei der Stiftung Pro Juventute. Foto: PD

Wie wissen Eltern, ob ein Kind zu viel Zeit am Bildschirm verbringt?

Viele Experten scheuen vor klaren Angaben zurück, wie lange ein Kind in welchem Alter gamen oder fernsehen darf. Denn jedes Kind tickt anders.

Und es macht einen gewaltigen Unterschied, ob der Nachwuchs eine Tierdokumentation anschaut oder wahllos auf Youtube Videos anklickt. Auch wenn die Doku vielleicht deutlich länger dauert, hat sie in der Regel einen Lerneffekt. Und im Gegensatz zu kurzen Videos überfordert sie nicht mit schnellen Wechseln und unterschiedlichsten Eindrücken.

Besorgte Eltern können auf bestimmte Anzeichen für zu hohen Medienkonsum achten: «Das Kind vernachlässigt andere Aktivitäten, die Leistung in der Schule nimmt ab, es ist übermüdet, weil es am Abend zu viel Zeit vor dem Bildschirm verbringt», sagt Daniel Betschart. Trifft eines dieser Merkmale zu, sollten Eltern ein strengeres Regime einführen.

Wenn ein Kind übermüdet ist, weil es am Abend zu lange am Computer sitzt, ist es Zeit für strengere Regeln. Foto: Getty Images/iStockphoto

Gibt es auch «gute», weil kreative Bildschirmzeiten?

Man muss zumindest differenzieren. Ein Videogespräch mit den Grosseltern, das Niederschreiben einer selbst ausgedachten Geschichte oder das Drehen eines Videos sind alles soziale oder kreative Tätigkeiten. Hier dürfen Eltern auch mal grosszügig sein – besonders an einem regnerischen Nachmittag, wenn keine Freunde erreichbar sind.

Das heisst jedoch nicht, dass es gar keine Einschränkungen geben soll. Daniel Betschart erklärt: «Ein Kind braucht regelmässige Pausen vom Bildschirm.» Grosseltern oder Eltern können zum Beispiel einen Wecker stellen, der nach 45 Minuten klingelt. Dann gibt es ein Zvieri, einen Spaziergang oder eine Geschichte. So schützen sie das Kind vor Überforderung.

Zudem betont Betschart: «Für eine gesunde Entwicklung müssen verschiedene Sinne angesprochen werden.» Wenn ein Bub oder ein Mädchen zu oft und zu viel Zeit am Bildschirm verbringt, dann fehlen ihm andere Reize.

Ein Videogespräch mit den Grosseltern ist zwar anders zu werten als ein Online-Game, aber Kinder benötigen so oder so bildschirmfreie Zeiten. Foto: Getty Images

Wie sagt man Stopp, damit es wirkt?

Am erfolgversprechendsten ist es, im Vorfeld genau abzumachen, wie lange das Kind Tablet, Computer oder TV nutzen darf. Allzu strikte Zeitvorgaben führen jedoch oft zu Streit. Besser sind deshalb Einheiten, die sich am Inhalt orientieren.

«Wie sollen denn 30 Minuten beim Computerspielen genügen?», fragt etwa die deutsche Medienexpertin Patricia Cammarata in ihrem neuen Buch «Dreissig Minuten, dann ist aber Schluss!». Sie meint: «Es gibt wirklich wenige Spiele, die man sinnvoll in 30 Minuten spielen kann.»

Die Lösung heisst: Der Jugendliche oder das Kind darf vielleicht nur alle zwei Tage gamen, aber dafür bis das Spiel zu Ende ist. Und beim Fernsehen sind Serien ideal. Das Kind schaut eine Folge. Wenn der Abspann kommt, ist dies das Signal, abzuschalten.

Die deutsche Medienexpertin Patricia Cammarata rät in ihrem kürzlich erschienenen Buch, die Bildschirmzeit inhaltlich zu begrenzen. Bild: PD

Wie schützt man sein Kind vor problematischen Inhalten?

Sobald ein Kind oder ein Teenager ein eigenes Smartphone hat oder eigenständig ins Internet darf, kommen die grossen Herausforderungen. Sexting, Cybermobbing, Pornografie, Hoaxes (Falschmeldungen in Form von Kettenbriefen) sind nur einige Stichworte. Die Medienexpertin Patricia Cammarata meint, es gebe nur zwei effektive Mittel, um mit diesen Gefahren umzugehen: «Bindung und Aufklärung».

Kinder müssen Vertrauen haben in ihre Eltern und sie als kompetente Begleitpersonen in der digitalen Welt betrachten, die sie jederzeit um Rat fragen können. Gleichzeitig sollten sie die elementaren Regeln kennen. Zum Beispiel ist es entscheidend zu wissen, dass man Unbekannten in einem Chat niemals private Informationen wie die eigene Adresse verrät.

Auch Daniel Betschart von Pro Juventute findet: «Man kann ein Kind nicht zu 100 Prozent schützen. Wichtig ist, dass man es begleitet und ihm erklärt, wo die Gefahren liegen.» Wenn ein Kind einen Fehler gemacht hat, sollten die Eltern mit ihm darüber reden und mit ihm Lösungen finden, statt einfach das Handy wegzunehmen. Sonst ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich das nächste Mal keinem Erwachsenen mehr anvertrauen wird.

Eine starke Beziehung zu den Eltern und gute Informationen schützen am ehesten vor den diversen Gefahren der digitalen Welt. Foto: Getty Images/iStockphoto

Apropos: Ab welchem Alter ist ein Smartphone sinnvoll?

In der Schweiz besitzen manche Kinder bereits ab neun oder zehn Jahren ein eigenes Smartphone. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass sie wissen, wie sie sich im Internet richtig verhalten.

Die pragmatische Antwort auf die Altersfrage ist: Sobald die Hälfte der Klasse ein Smartphone hat, können sich Eltern überlegen, ob sie ihrem Kind auch eines kaufen. Denn dann ist der Zeitpunkt erreicht, an dem es zum Aussenseiter werden könnte, weil es Informationen verpasst.

Und wie verhält man sich, wenn der Bub oder das Mädchen behauptet, «alle anderen» in der Klasse hätten bereits ein Smartphone? Die Autorin Patricia Cammarata hat einen einfachen, aber effektiven Tipp: Eine kleine Umfrage am Elternabend gibt schnell Gewissheit.

Wenn Kinder ein eigenes Smartphone haben, sollten sie die wichtigsten Verhaltensregeln im Internet kennen. Foto: Getty Images

Können Eltern ihren Kindern internetmässig überhaupt etwas beibringen?

Vor allem Jugendliche sind in der Regel deutlich geschickter im Umgang mit modernen Medien als ihre Eltern. Sie wissen, was der neuste Tiktok-Hype ist und wer gerade auf Youtube die meisten Klicks holt. Doch Mütter und Väter haben im Gegensatz zu ihnen Lebenserfahrung.

Sie verstehen, dass verlockende Angebote in den allermeisten Fällen einen grossen Haken haben, sie werden misstrauisch, wenn fremde Leute völlig selbstlos auftreten, sie erkennen Schleichwerbung. Das können sie mit dem nötigen Selbstbewusstsein an ihre Kinder weitergeben.

Aber Achtung: Die Medienexpertin Patricia Cammarata warnt Erwachsene davor, alle neuen Internetphänomene einfach als schwachsinnig oder als Geschäftemacherei abzutun. So werden sie von ihren Kindern kaum ernst genommen. Wenn sie dagegen recherchieren, vielleicht auch mal bei einem Game mitmachen, dann zeigen sie, dass sie sich tatsächlich für diese Welt interessieren – und zumindest einige Aspekte davon durchschauen.

Patricia Cammarata: «Dreissig Minuten, dann ist aber Schluss! Mit Kindern tiefenentspannt durch den Mediendschungel», Eichborn 2020, 318 S., ca. 25 Fr.