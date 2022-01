Sensationsfund in Kaiseraugst – Das monumentale Amphitheater, von dem niemand etwas wusste Bei Bauarbeiten für ein Bootshaus ist in Kaiseraugst eine bis anhin unbekannte Arena aus der Römerzeit zum Vorschein gekommen. Die Mauerreste werden aber schon wieder zugedeckt. Simon Erlanger

Diese Drohnenaufnahme zeigt, wie beim Aushub für das neue Bootshaus des Basler Ruderclubs die Aussenmauer des Amphitheaters zum Vorschein kommt. Sie begrenzte eine 50 auf 40 Meter grosse Arena. Foto: zvg/bks AG

Auf den ersten Blick war dort nichts. Nur eine nicht überbaute Wiese zwischen dem Dorfrand von Kaiseraugst und dem Rheinbord. Dann begannen die Bauarbeiten für das neue Bootshaus des Basler Ruderclubs.

Wie immer, wenn auf dem Gebiet der alten Römerstadt Augusta Raurica gebaut wird, sind auch die Archäologen zur Stelle. Die grosse Überraschung – diesmal wurden sie wider Erwarten fündig: Aus dem Untergrund tauchten die Konturen eines bis anhin völlig unbekannten römischen Amphitheaters auf.

«Der Fund hat uns sehr überrascht. Wir hatten das nicht erwartet», erklärt Grabungsleiter Jakob Baerlocher. «Der Grund dafür ist, dass es nahe dem Rhein in den letzten Jahren nicht so viele Bauarbeiten gab und damit auch kaum Ausgrabungen. Wir führen ja meistens dort, wo gebaut wird, Notgrabungen durch. So bekommen wir Hinweise, wie ein Gebiet zur Römerzeit genutzt war. Damals war am Ort ein römischer Steinbruch. Damit rechneten wir, nicht aber mit einem Amphitheater.»