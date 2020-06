Gemeindepolitik im Oberaargau – Das Milizsystem wird angetastet Niederbipp strebt die Professionalisierung des Gemeindepräsidiums an. Kommt das Thema in vergleichbaren Oberaargauer Ortschaften ebenfalls aufs politische Parkett? Beatrice Beyeler

Der Gemeinderat von Niederbipp will das Dorf vorwärtsbringen. Foto: Thomas Peter

Sibylle Schönmanns (SVP) Urteil über das Milizsystem in Niederbipp fällt drastisch aus. «Durch die hohe zeitliche Belastung und die damit verbundenen Herausforderungen werden Personen aus der Gemeindepolitik ausgeschlossen», sagt sie. Nur eine Professionalisierung des Präsidiums würde den Zugang für alle Stimmberechtigten ermöglichen. Mit der Strategie 2040 soll diese in Niederbipp Einzug halten – der Entscheid fällt am 28. Juni an der Urne.