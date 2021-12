Heftiger Streit um Intensivbetten – Das Mädchen mit schwerem Herzfehler muss warten Spitäler stehen wegen voller Intensivstationen unter Zugzwang: Behandelt man das herzkranke Kind? Den ungeimpften Covid-Patienten? Ein Fall aus Linz erhitzt die Gemüter – auch in der Schweiz. Simon Bordier

Auf der Intensivstation behandelt wird, wer kurzfristig die grössten Überlebenschancen hat – egal ob geimpft oder nicht. Symbolbild: Jens Büttner (Keystone)

Die Zahl der Covid-Patienten in Schweizer Spitälern steigt, die Lage auf den Intensivpflegestationen (IPS) ist angespannt. Nicht nur das Gesundheitspersonal fragt sich: Sollten bis Ende Jahr alle Intensivbetten belegt sein – aus Sicht mancher Spitäler ein realistisches Szenario –, wer wird dann noch behandelt? Das vierjährige Mädchen mit dem schweren Herzfehler, das seit Wochen auf eine Operation wartet? Oder der ungeimpfte Covid-Patient, der akut gefährdet ist und ohne intensivmedizinische Behandlung geringe Überlebenschancen hat?

Es handelt sich hierbei nicht um ein fiktives Beispiel, sondern um einen Fall aus Österreich. Das Land befindet sich wegen der prekären Lage in den Spitälern im Shutdown, nach neuen Schätzungen sind 75 Prozent der Covid-Intensivpatienten ungeimpft. Wichtige Eingriffe, wie jener am Herzen der vierjährigen Johanna, werden um Monate zurückgestellt. Der ORF hat den Fall am Mittwoch publik gemacht.