In einer Woche läuft das Whatsapp-Ultimatum aus. Wer bis dann die neuen Nutzungsbedingungen nicht akzeptiert, kann keine Nachrichten mehr verschicken. Whatsapp und dessen Eigentümer Facebook haben mit einer Mischung aus Ungeschicklichkeit und Arroganz eine juristische Bagatelle zu einem Super-GAU anwachsen lassen. In noch nie da gewesenem Ausmass fliehen Nutzerinnen und Nutzer zu Threema, Signal, Telegram und anderen Alternativen.

Facebooks eigener Gerichtshof hat am Mittwoch entschieden, dass Donald Trump mindestens für weitere sechs Monate von der Plattform verbannt bleibt . Entsprechend findet sich Facebook in einer Debatte um freie Meinung und Machtanmassung wieder.

Nach einem iPhone-Update müssen Firmen nun fragen, ob sie Aktivitäten in anderen Apps und auf Websites anderer Unternehmen erfassen dürfen. App-Tracking nennt sich das. Klingt technisch, hat aber die Werbebranche und allen voran den Tracking-Primus Facebook in Rage versetzt. Der droht nun indirekt, dass die Dienste – so man dem Tracking nicht zustimmt – kostenpflichtig werden könnten. Datenschützer jubeln.