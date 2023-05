Tschetschenen kämpfen gegen Russen – «Das macht es uns leicht» Sie haben schon in ihrer Heimat Tschetschenien gegen Putins Truppen gekämpft, jetzt tun sie das Gleiche in der Ukraine. Ein Besuch bei Freiwilligen des Dschochar-Dudajew-Bataillons. Tomas Avenarius aus Kiew

Training für den Fronteinsatz: Kämpfer des Dschochar-Dudajew-Bataillons im letzten Herbst in der Region von Kiew. Foto: Keystone

Manche Kriege sind die Fortsetzung früherer Kriege, an einem anderen Ort, mit anderen Mitteln, aber den gleichen Zielen. Der Tschetschene Ruslan sagt: «Wir kämpfen in der Ukraine für unsere Freiheit. Je stärker Russland geschwächt wird, desto grösser sind die Chancen, dass Tschetschenien seine Unabhängigkeit gewinnt.» So führt der Kaukasier in den Schützengräben im Donbass einen Kampf fort, der 1994 in den Bergen des Kaukasus begann und 2009 mit der Niederlage der Rebellen gegen die russische Armee endete.