Chelsea gegen Manchester City – Das macht diesen Final so speziell Im Endspiel der Champions League duellieren sich Chelsea und Manchester City. Sieben Geschichten, die Sie vor dem grossen Spiel vom Samstag kennen sollten (21 Uhr). Thomas Schifferle , Dominic Wuillemin

Der gegenseitige Respekt ist gross: die Erfolgstrainer Thomas Tuchel (links) und Pep Guardiola. Foto/Fotomontage: Getty Images

Jetzt stehen sich die Bubis im Final gegenüber

Das Bild, das Chelseas Abwehrkraft Reece James auf Twitter veröffentlichte, zeigt ihn im Zweikampf mit Offensivspieler Phil Foden von Manchester City. So weit, so normal. Aber es entstand nicht in diesen Monaten, in denen die 21-Jährigen in ihren Teams zu Fixkräften und englischen Nationalspielern aufgestiegen sind, sondern 2014, bei einem Nachwuchsspiel.

City und Chelsea investieren Jahr für Jahr viel Geld in neue Spieler, den allermeisten ihrer Junioren ist der Weg ins Profikader versperrt. Entsprechend aussergewöhnlich ist die Geschichte von Foden und James, die sich sieben Jahre nach der Aufnahme des Fotos nun im grössten Match des europäischen Clubfussballs gegenüberstehen.