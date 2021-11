Interview zur Justizinitiative – «Das Los garantiert absolute Chancengleichheit»

Sie machen sich stark für das Zufallsprinzip bei der Auswahl von Führungskräften. Warum soll das Los besser entscheiden als ein rigoroses Bewerbungsverfahren?

Da muss ich zuerst ein Missverständnis ausräumen: Mir geht es um eine qualifizierte Zufallsauswahl. Das heisst, das Los entscheidet erst, wenn eine sorgfältige – rigorose, wenn Sie so wollen – Vorauswahl der Kandidierenden gemacht wurde. Nur wer fachlich und persönlich für den Job geeignet ist, kommt überhaupt in den Lostopf. Die Chance, einen Job bestmöglich zu besetzen, ist so grösser als bei den heute üblichen Verfahren.