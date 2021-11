«Touch the Mountains» in Interlaken – Das Line-up ist komplett Neben Dabu Fantastic und Dodo werden am «Touch the Mountains» auch Lo & Leduc für Stimmung sorgen.

Lo & Leduc sind bewährte Stimmungsmacher. Foto: Archiv

Das Line-up am «Touch the Mountains» steht: Lo & Leduc machen der Höhenmatte in Interlaken am 1. Januar ihre Aufwartung. Schon länger bekannt ist, dass Dabu Fantastic und Dodo am Festival auftreten. Die Konzerte starten um 14 Uhr. Den Abschluss des Anlasses wird ein grosses Feuerwerk bilden.