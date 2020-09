Gemeindeversammlung in Roggwil – Das Lidl-Projekt wurde knapp abgelehnt Fast 500 Stimmberechtigte kamen – und sprachen sich mehrheitlich gegen die Zonenplanänderung ZPP «Brunnmatt» aus. Damit dürfte das Vorhaben von Lidl gestorben sein. Tobias Granwehr UPDATE FOLGT

Gemeindeversammlung in Zeiten von Corona: Die Turnhalle Hofstätten in Roggwil war bis auf den letzten Platz besetzt. Fotos: Marcel Bieri

Ein Andrang wie an einem Popkonzert herrschte am Montagabend in Roggwil. Fast 500 Bürgerinnen und Bürger wollten Einlass in die Turnhalle Hofstätten, um an der Gemeindeversammlung teilzunehmen. Einen solchen Ansturm gab es wohl noch nie.

Dabei ging es um nichts weniger als um die Zukunft des ehemaligen Gugelmann-Areals. Der Detailhändler Lidl wollte auf der Industriebrache Brunnmatt sein Verteilzentrum für das Mittelland errichten. Gemäss Lidl sollten 250 Arbeitsplätze entstehen. Doch daraus dürfte nun nichts werden.

Abstimmung wurde wiederholt

Damit das Projekt von Lidl hätte vorangetrieben werden können, wollte der Gemeinderat eine Zonenplanänderung vornehmen. Damit hätten die Grundlagen geschaffen werden sollen für eine künftige Nutzung des Industrieareals. Doch eine hauchdünne Mehrheit der anwesenden Stimmbürger sprach sich gegen die Zonenplan- und Baureglementsänderung aus. 238 Personen stimmten Ja, 245 Nein.

Gemeindepräsidentin Marianne Burkhard (SP) liess sogar zweimal abstimmen. Beim ersten Mal gab es nur eine Stimme Unterschied zwischen Ja und Nein. Ob für oder gegen die Zonenplanänderung, wollte Burkhard nicht sagen.

Aber das knappe Resultat war ihr zu unsicher – sie wollte auf Nummer sicher gehen und liess die Abstimmung wiederholen. So kam es letztlich zum Nein-Ergebnis mit sieben Stimmen Unterschied.