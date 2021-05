Urnenabstimmung in Roggwil – Das Lidl-Projekt steht erneut auf dem Prüfstand Am 13. Juni wird zum zweiten Mal über die Zonenplanänderung Brunnmatt abgestimmt. Für den Gemeinderat und Lidl ist der Entscheid wegweisend. Tobias Granwehr

So könnte das Warenverteilzentrum von Lidl aussehen. Auf dem Dach ist mittlerweile auch eine Fotovoltaikanlage angedacht. Visualisierung: PD

Seit zwei Jahren ist es das dominierende Thema im Dorf: Der Discounter Lidl Schweiz will auf dem ehemaligen Gugelmann-Areal in Roggwil eine Regionalgesellschaft mit Warenverteilzentrum bauen. Seit diese Pläne bekannt sind, wird heftig darüber diskutiert.

Das geplante Millionenprojekt auf der Industriebrache in der Brunnmatt ist aber nicht nur in Roggwil selbst ein Reizthema, sondern vor allem auch in umliegenden Gemeinden und Kantonen. Aus den Aargauer und Luzerner Nachbardörfern kam mehrheitlich Protest gegen das Vorhaben, weil die Behörden und die Bevölkerung dort deutlichen Mehrverkehr befürchten.