Eine schräge Zeit liegt hinter ihm, nun ist er gespannt, wie Weihnachten in der Pandemie verlaufen wird: Christoph Knoch, Pfarrer in Muri-Gümligen.

Christoph Knoch, mit welchen Gefühlen gehen Sie als Pfarrer auf Weihnachten zu?

Ich bin sehr gespannt. Wir haben uns in der Kirchgemeinde Muri-Gümligen schon sehr früh darauf eingestellt, dass dieses Jahr an Weihnachten alles anders sein wird. Nehmen wir als Beispiel den Familiengottesdienst in Gümligen. Er findet an Heiligabend um 17 Uhr statt und ist besonders für die vielen deutschen Familien in unserer Gemeinde sehr wichtig, eine Tradition, die sie aus ihrer Heimat kennen. Die schöne Krippe und der wunderbare Weihnachtsbaum tragen das Ihre dazu bei, dass die Kirche jeweils voll wird. Normalerweise kommen 200 bis 250 Besucher, schätze ich.