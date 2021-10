Politik in Frutigen – Das Liberale Frutigen will keine Steuererhöhung Trotz in den nächsten Jahren geplanten Bauvorhaben will das Liberale Frutigen keine Steuerhölle.

Das Liberale Frutigen will keine Steuererhöhung. Hier der Blick aus der Luft zum Niesen. Links unten Frutigen. Foto: Bruno Petroni

Eine Erhöhung des Steuerfusses von 1,85 auf 1,95 katapultiert die Gemeinde Frutigen in die

Ränge der teuersten Gemeinden im Kanton Bern. Das schreibt das Liberale Frutigen in einem Mediencommuniqué. Der daraus resultierende negative Effekt vermindere die Attraktivität von Frutigen als Wohnort und könne – vor allem finanzkräftige – Neuzuzüger veranlassen, in umliegende Gemeinden auszuweichen.

Die Corona-Pandemie hat Unternehmen und Privatpersonen vor finanzielle Herausforderungen

gestellt. Eine Steuererhöhung zum jetzigen Zeitpunkt findet das Liberale Frutigen daher unangemessen. Ausserdem fordert es weitere Optimierungen des Finanzhaushaltes der Gemeinde.

Und: «Die Zinsen der Fremdfinanzierung sind tief und stellen aktuell kein wesentliches Problem dar. Ein Anstieg des Zinssatzes wird kurz- bis mittelfristig nicht erwartet.»

Das Liberale Frutigen meint weiter: «Die anstehenden Investitionen (Rinderwaldstrasse, Hochwasserschutz, Freibad etc.) erhöhen den realen Wert unserer Gemeinde. Dafür darf eine gewisse höhere Fremdverschuldung in Kauf genommen werden.»

