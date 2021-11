Angela Merkels Hausfotografin – «Das Leuchten ist aus den Augen verschwunden» Herlinde Koelbl hat die deutsche Kanzlerin während dreissig Jahren regelmässig fotografiert. Ein Bildband lässt Merkels Entwicklung sichtbar werden. Christoph Heim

Bundeskanzlerin Angela Merkel (l.) und Herlinde Koelbl, Fotografin, am Rande einer Porträtsitzung im Bundeskanzleramt (2021). Foto: PD

«Bei unserem ersten Termin 1991 war Angela Merkel noch etwas ungelenk, ja scheu, blickte von unten in die Kamera. Wusste nicht so recht, was sie mit ihren Händen oder Armen machen sollte. Das hat sich verändert, aber bis zuletzt in ihrer Kanzlerschaft blieb, in gewisser Weise, diese Verlegenheit», schreibt die Fotografin Herlinde Koelbl, die 1939 in Lindau am Bodensee geboren wurde.

Zwischen 1991 und 2021 liess sich Angela Merkel, die am 22. November 2005 deutsche Kanzlerin wurde, Jahr für Jahr von Koelbl fotografieren. «Sehr langsam änderte sich in den folgenden Jahren ihre Körperhaltung», schreibt Koelbl. 1995 sei sie sicherer geworden, mit Stand­ und Spielbein, der Blick sei direkter geworden. Und 1998 habe sie, so Koelbl, zum ersten Mal die Raute gezeigt, die später ein Merkel-Symbol wurde.