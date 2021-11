Zoom – «Das Leuchten ist aus den Augen verschwunden» Herlinde Koelbl hat die deutsche Kanzlerin während dreissig Jahren regelmässig fotografiert. In einem neuen Bildband sind diese Fotos versammelt. Christoph Heim

1991

«Bei unserem ersten Termin 1991 war Angela Merkel noch etwas ungelenk, ja scheu, blickte von unten in die Kamera. Wusste nicht so recht, was sie mit ihren Händen oder Armen machen sollte. Das hat sich verändert, aber bis zuletzt in ihrer Kanzlerschaft blieb, in gewisser Weise, diese Verlegenheit», schreibt die Fotografin Herlinde Koelbl, die 1939 in Lindau geboren wurde.

1998

2008

Zwischen 1991 und 2021 liess sich Angela Merkel, die am 22. November 2005 deutsche Kanzlerin wurde, Jahr für Jahr von Koelbl ­fotografieren. «Sehr langsam änderte sich in den folgenden Jahren ihre Körperhaltung», schreibt Koelbl. 1995 sei sie sicherer geworden, mit Stand- und Spielbein, der Blick direkter. Und 1998 habe sie, so Koelbl, zum ersten Mal die Raute gezeigt, die später ein Merkel-Symbol wurde.Koelbl fotografierte Angela Merkel nicht nur, sondern führte bei diesen Terminen auch lange Gespräche mit der Politikerin, die in dem Fotoband abgedruckt sind.

2011

2021

«Obwohl sie miss­trauisch war, sprach sie in ungewöhnlicher Offenheit über sich und ihre Erfahrungen.» Der Kern von Merkels Person sei in diesen Gesprä­chen spürbar, schreibt Koelbl. Sie habe die Politikerin nicht nach dem politischen Alltag ­gefragt, sondern nach den Prägungen ihrer Kindheit. Merkels Vater war Pastor und siedelte ein paar Wochen nach ihrer Geburt 1954 in Hamburg in die DDR über. «Ihr moralischer Kompass, ihr Pflichtbewusstsein, ihre Ehrlichkeit und Geradlinigkeit haben sicher ihre Wurzeln in dem protestantischen Elternhaus», schreibt die Fotografin. Bei der Durchsicht der Porträts ihres Langzeitprojekts fiel Koelbl auf, dass bei Merkel die «Spuren der Jahre sichtbar werden, auch die Müdigkeit. Aus den Augen entschwand das Leuchten. Die Lebendigkeit im Körper wich langsam mehr dem Statischen.» Einmal fragte sie die Kanzlerin: «Empfanden Sie die Macht jemals als eine Art Droge?» Angela Merkel erwiderte: «Ja, aber Freundschaft ist besser.»

Angela Merkel Portraits 1991 – 2021

