Cupfinal am Sonntag – «Das letzte Tor wird Guillaume Hoarau schiessen» YB-Anhänger Markus Stöckli aus Köniz war 1987 beim letzten Cupsieg im alten Wankdorf dabei. Zu einer Zeit, als noch Weissweinflaschen die Runde machten und die Fans in der Pause die Seiten wechselten. Claudia Salzmann

YB-Fan Markus Stöckli war im Wankdorf zugegen, als sein Club 1987 den letzten Cupfinal gegen Servette gewann. Foto: Susanne Keller

Ein gelb-schwarzes Windrad steckt im Rasen, am Haus hängt die Meisterfahne, dahinter ist die Matchtag-Fahne. Am Briefkasten kleben YB-Logos. Sogar der frisch geschlüpfte Schwalbenschwanz flattert in den passenden Farben davon. In Markus Stöckli, der hier mit seiner Frau wohnt, schlägt seit 61 Jahren ein gelb-schwarzes Herz. Der Meisterfan ist nach drei Titeln in Folge weniger angespannt für den Cupfinal am Sonntag.