Kultsänger wird heute 80 – Das letzte Rätsel in Bob Dylans Werk Es gibt Lieder, an denen sogar die Dylanologen verzweifeln – eines davon ist sein auffallend gut gelaunter Song «Santa-Fe». Susanne Kübler

«Santa-Fe» klingt, als habe Bob Dylan (hier in einer Aufnahme von 1967) seine Lieblingswörter in einen Mixer getan. Foto: Elliot Landy (zvg)

Über «The Times They Are a-Changin’» sind Hunderte von Seiten geschrieben worden, «Blowin’ in the Wind» wird an jedem Lagerfeuer gesungen, «Like a Rolling Stone» hat mehr Musiker inspiriert, als der Song Töne hat. Die Dylanologen – welcher andere Sänger hat eine eigene Forschergemeinde? – haben in diesen und allen anderen Titeln jedes Wort, jede klangliche Nuance untersucht, enträtselt, bewertet.

Und doch gibt es noch schwarze Löcher im Universum des Bob Dylan. Der Song «Santa-Fe» ist eines davon. Zwar findet sich, selbstverständlich, auch dazu ein ausführlicher Wikipedia-Eintrag. Aber dieser besteht vor allem aus Fragen: Wurde der Song im Sommer oder im Herbst 1967 eingespielt? Mit welchen Musikern? Heisst er «Santa-Fe» oder «Santa Fé»? Ist er gut oder schlecht, ein Abfallprodukt oder ein unterschätztes Juwel? Und was zum Teufel will uns der Text sagen?