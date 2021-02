Kinderbetreuung in Herzogenbuchsee – Das letzte Gründungsmitglied sagt Tschüss Dass es heute eine Betreuungsinstitution wie den Kinderhut gibt, verdankt die Gemeinde auch Hans Wyssmann. Nun geht er Ende Monat in Pension. Sebastian Weber

Er verlässt den Kinderhut schon bald: Der stellvertretende Geschäftsleiter Hans Wyssmann. Fotos: Nicole Philipp

Er selbst würde sich zwar nie so bezeichnen und spricht immer «vom ganzen Team». Über die Jahre hinweg ist Hans Wyssmann in Herzogenbuchsee trotzdem schon fast zum «Mister Kinderhut» avanciert. Zumindest ist keiner so lange mit an Bord wie er: Vor fast 20 Jahren war er dabei, als der Trägerverein Kinderhut gegründet wurde. Dieser hat fortan die familienergänzenden Betreuungsangebote für Kinder in Herzogenbuchsee und den umliegenden Gemeinden vereint.

Und Wyssmann ist der Institution so lange treu geblieben wie kein anderer: Zuerst elfeinhalb Jahre als ehrenamtliches Vorstandsmitglied, davon sechs Jahre als Präsident, ab 2014 schliesslich als stellvertretender Geschäftsleiter. Nun tritt Hans Wyssmann als letztes übrig gebliebenes Gründungsmitglied Ende Monat in den Ruhestand.