Analyse zum «Platinum Jubilee» der Queen – Das letzte Fest dieser Art Die britische Bevölkerung schart sich um Elizabeth II. und lässt sie hochleben. Die Feierlaune überdeckt die Sorge über die ungewisse Zukunft der Monarchie. Meinung Peter Nonnenmacher aus London

Begeisterung um die britische Monarchie: Zwei Royal-Fans tragen Antlitze von Elizabeth II. und eines Corgies, der geliebten Hunderasse der Queen. Foto: Getty Images

Ein Ausbruch an Enthusiasmus für die Krone scheint das Vereinigte Königreich erfasst zu haben. Jubel, Feierlaune und Fähnchenschwenken kennen keine Grenzen mehr. Zum 70-Jahr-Amtsjubiläum der Queen – ihrem «Platinum Jubilee» – sieht man ganze Völkerschaften begeistert durch London ziehen und in anderen Landesteilen Festivitäten fürs Wochenende vorbereiten. Alle Welt will Elizabeth II. hochleben lassen. Selbst eingefleischte Republikaner zollen ihr Respekt.

Ruhiger Pol in unruhigen Zeiten

So bemerkenswert diese Woge der Emotionen ist, so wenig kann sie überraschen. Inmitten politischer Turbulenzen und globaler Krisen nimmt sich die alte Dame, die hier gefeiert wird, wie ein unverrückbares, dringend benötigtes Urgestein aus. (Lesen Sie auch den Artikel «Das war der erste Tag des grossen Jubiläums».)

All die Jahre über hat sie Stabilität und Kontinuität personifiziert, etwas gleichsam Unwandelbares, das sich aus ihrer speziellen Rolle ergab und sich übertrug auf die Institution der Krone. Im Rückblick auf diese siebzig langen Jahre scheint sie vielen ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger, in Zeiten steter Umbrüche, ein ruhiger Pol, ein dankbar wahrgenommener Halt gewesen zu sein.

Sie war einfach immer da. Kaum jemand auf den Britischen Inseln hat je ein anderes Staatsoberhaupt gekannt als die heute 96-jährige Queen. 14 Premierminister hat sie bis heute erlebt.

Die britische Nation dürstet nach «etwas Positivem», nach ein wenig Ablenkung, aber auch nach innerem Zusammenhalt.

Gerade ihre Distanz zur Tagespolitik und ihre Langlebigkeit haben ihr ein Image verliehen, das sie absetzt von den immer neuen, bitteren Konflikten auf der politischen Bühne. Dass der jetzige Amtsinhaber in No 10 Downing Street auch noch allen persönlichen Respekt eingebüsst hat, mit seinen Lügen und Finten, lässt sie umso attraktiver, umso vertrauenswürdiger erscheinen.

Natürlich trägt auch anderes bei zur nationalen Feierlaune. Zwischen dem Corona-Elend und der nun sich abzeichnenden finanziellen Existenzkrise für viele Familien dürstet die Nation nach «etwas Positivem», nach ein wenig Ablenkung, aber auch nach innerem Zusammenhalt. Und für das erfolgreiche Ausrichten grosser Festivitäten, die zugleich glamourös und populär sind, sind die Briten ja berühmt.

Fünf Momente aus 70 Jahren Elizabeth II. Quelle: Webvideo Tamedia

Auch ist die britische Monarchie eine Weltmarke wie keine andere. Und wie immer hat die Feierlaune etwas Ansteckendes. Diesmal kommt das Gefühl dazu, dass es eine letzte Festivität dieser Art sein wird – eine Gelegenheit, die man nicht auslassen darf. Aber das Ganze reicht auch tiefer. Grossbritanniens Monarchie ist mittlerweile, nicht zuletzt dank der Queen, zum wohl wichtigsten Magneten nationalen Zugehörigkeitsgefühls auf der Insel geworden.

Die Kirche von England, die einmal eine ähnliche Rolle spielte, hat ihre Anziehungskraft weitgehend verloren. Die Streitkräfte kämpfen um ihre finanzielle Basis auf die Zukunft hin. Die BBC muss mit ganz neuen Konkurrenzbedingungen fertigwerden und fürchtet ums Überleben. Der Nationale Gesundheitsdienst ist auf den Knien. Und das Parlament hat viel an Ansehen, an Glaubwürdigkeit eingebüsst.

In dieser Situation sieht sich die Krone mehr denn je in der Pflicht, eine komplexe Gesellschaft, aber auch die verschiedenen Teile des Vereinigten Königreichs zusammenzuhalten. Leichter geworden ist die Identifikation mit Elizabeth II. dadurch, dass sie sich nie von bestimmten Interessen einvernehmen liess. Sie mühte sich immer, sich aus politischen Kontroversen herauszuhalten. Sie tat, was von ihr erwartet wurde. Ihre persönlichen Ansichten behielt sie für sich.

Gefeiert wird jetzt, solange es geht

Zugleich zeigte sie sich betont pflichtbewusst, nahm sie die Aufgabe ernst, die sie glaubte erfüllen zu müssen. Als eine würdige Gestalt, vor allem mit zunehmendem Alter, sahen und sehen ihre Landsleute sie. Wo sie und die Ihren im Laufe der Jahre der Entwicklung hinterherhinkten, wusste sie meist gutem Rat zu folgen und eine Monarchie, die mit progressiven Ideen Schwierigkeiten hatte, neuen Erfordernissen anzupassen. Gelegentlich, wie etwa zu Beginn der Pandemie, beeindruckte sie das Land mit Appellen zum Durchhalten und zur Solidarität.

70 Flugzeuge und Helikopter gratulieren der Queen anlässlich der Militärparade am ersten Festtag: Camilla, Herzogin von Cornwall, Prinz Charles, Queen Elizabeth II sowie Kate, Herzogin von Cambridge, und Prinz William mit ihren Kindern (von links) Louis, Charlotte und George auf dem Balkon des Buckingham-Palasts. Foto: Keystone

Dass ihr nun, da ihre Kräfte sichtlich nachlassen, so viel Sympathie, so viel persönliche Anerkennung zuteilwird, ist nicht zuletzt ihr eigenes Verdienst gewesen. Viele derer, die sie jetzt feiern, bewegt zugleich die Sorge, dass auf ihre Ära eine für die Monarchie und deren Anhänger sehr viel schwierigere Zeit folgen wird. (Hören Sie zum Thema unseren «Apropos»-Podcast: «England feiert das 70-Jahr-Thronjubiläum der Queen – ist das der Anfang vom Ende der Monarchie?»)

Der Erfolg einer Monarchie hängt immer mehr von der Persönlichkeit der jeweiligen Monarchin oder des jeweiligen Monarchen ab.

Schon jetzt weiss auch die Königin, dass Elemente des Königreichs auseinanderdriften, dass der alte imperiale Glanz Geschichte ist, dass immer mehr jüngere Britinnen und Briten, jenseits der Fähnchen und der Jubelfeiern dieser Woche, sich für konstitutionellen Wandel zu erwärmen beginnen. Die Popularität der Queen liegt deutlich höher als die der Institution, die sie repräsentiert. Darüber wollen die Royalisten, die um ihre Queen bangen, lieber nicht sprechen. Gefeiert wird jetzt, solange es geht.

Später kann man sich dann – wie es einmal sehr schön der Kommentator Andrew Rawnsley sagte – mit der Tatsache beschäftigen, dass der Erfolg einer modernen Monarchie immer mehr von der Persönlichkeit der jeweiligen Monarchin oder des jeweiligen Monarchen abhängt. Dass eine auf der Erbfolge basierende Institution paradoxerweise «nur so lange existieren kann, wie sie einen endlosen öffentlichen Popularitätswettbewerb gewinnt».

