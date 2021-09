Ende für Geburtenabteilung – Das letzte Baby aus dem Spital Münsingen Die Geburtenabteilung im Spital Münsingen ist geschlossen. In diesem Jahr kamen noch 265 Kinder zur Welt – ganz am Schluss Vivien. Johannes Reichen

Das letzte Kind, das in der Geburtenabteilung in Münsingen zur Welt kam. Es heisst Vivien. Foto: zvg

Es ist ein Mädchen. Es heisst Vivien Bichsel. Am Montag, 30. August, um 22.44 Uhr kam es im Spital Münsingen zur Welt. Ein grosser Moment für seine Eltern – und ein historischer und auch etwas trauriger Moment für das Krankenhaus. Wie sich herausstellte, ist Vivien das letzte Baby, das in der Geburtenabteilung des Spitals zur Welt kam. Am 31. August um 24 Uhr – 1 Tag, 1 Stunde und 16 Minuten nach Viviens Geburt – wurde die Geburtshilfe im Aaretaler Spital offiziell geschlossen.

Die Berner Insel-Gruppe, zu der das Spital Münsingen gehört, hatte das Aus für die Abteilung Anfang Juli verkündet. Die Zahl der Geburten sei mit etwa 400 pro Jahr zu tief, begründete das Unternehmen den Entscheid. Denn für einen wirtschaftlichen Betrieb seien 800 bis 1000 Geburten nötig. Zudem mangle es an Personal. Nun wird die Geburtshilfe am Berner Frauenspital konzentriert. In diesem Jahr kamen in Münsingen noch 265 Babys zur Welt.