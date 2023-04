«Langenthal erwacht nach goldenen Zeiten in der Realität» titelte diese Zeitung über Ostern. Im Rahmen eines grossen Porträts begab sich die Redaktion «auf eine Forschungsreise in eine Kleinstadt auf Formsuche». Ein abgelehntes Budget, ein gescheitertes Eisstadionprojekt, dazu ein Nein zu Hochhäusern auf dem Porziareal oder ein Nein zur Neubelebung des Mühleareals – Krisensignale gab es in der jüngeren Vergangenheit einige.

In Langenthal selber löste der Artikel gemischte Reaktionen aus. Viele fühlten sich missverstanden, sahen sich und ihre Stadt in ein schlechtes Licht gestellt und reagierten. Wie Fräulein Lama, die auf ihrem Blog spontan eine Replik veröffentlichte – diesen Text publizieren wir an dieser Stelle in leicht gekürzter Form.

Hinter dem Pseudonym Fräulein Lama verbirgt sich die 30-jährige Langenthalerin Désirée Fessler. Die Bloggerin hat sich in den letzten Jahren als satirisch-humoristische Beobachterin der Debatten im Langenthaler Stadtrat einen Namen gemacht. Fessler ist SP-Mitglied und Co-Redaktionsleiterin der Parteizeitung «Rotspecht»; sie arbeitet als Buchhändlerin in Bern. (skk)