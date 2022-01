Skifahrer Nils Mani – Das Leben danach beginnt bereits am Montag Der Berner Oberländer erklärt, weshalb er sich vergleichsweise jung vom Skisport zurückzieht. Und er verrät, wie es beruflich weitergeht. Adrian Horn

Nils Mani 2017 in Wengen und damit während der erfolgreichsten Zeit seiner Karriere. Foto: Marcel Bieri

Es ist ein Lichtblick in düsteren Wochen. Rang 18 belegt Nils Mani kürzlich im ersten Training zu den beiden Lauberhornabfahrten. Ein kleines Ausrufezeichen setzt der Berner Oberländer teamintern damit. Er lässt einige Schweizer hinter sich, mit denen er um einen der freien Startplätze konkurriert. Es folgt die zweite Übungsfahrt und damit diejenige, die im Wesentlichen darüber entscheidet, wer die Rennen fahren wird. Der 29-Jährige stürzt im Kernen-S, der Schlüsselstelle. Und verpasst den Heimauftritt, auf den er sich so sehr freute. Mit gewissen Erwartungen war der Juniorenweltmeister von 2013 angereist. In den Klassikern von Wengen und Kitzbühel wollte er ordentlich punkten, eine bis dahin schwierige Saison so richtig lancieren.