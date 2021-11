Vor 20 Jahren in Oberburg – Das lange Sterben einer Schule Immer wieder war das Schulhaus Schupposen Thema an den Gemeindeversammlungen. Dann wurde es definitiv geschlossen. Cornelia Leuenberger

Das Schulhaus Schupposen vor 20 Jahren. Heute wird es als Wohnhaus genutzt. Archivfoto: Thomas Peter

Mitte November 2001 war in der «Berner Zeitung» zu lesen: «Nochmals zwei Jahre warten».

Seit 1994 bereits wurde im Schulhaus Schupposen in der Gemeinde Oberburg nicht mehr unterrichtet. Es war «vorübergehend zu», wie die Gemeindeversammlung mehrfach beschlossen hatte. Zuerst von 1994 bis 1998, dann bis 1999 und schliesslich bis 2001.

Und nun, im Spätherbst 2001, sollten die Bürgerinnen und Bürger also noch einmal zustimmen, das Schulhaus in seinem Dämmerzustand zu belassen – bis längstens 2003. Dann, so hielt der Gemeinderat fest, müsse eine definitive Entscheidung her. Die Stimmberechtigten taten an der Gemeindeversammlung wie von ihnen gewünscht: Das Schulhaus Schupposen blieb für zwei weitere Jahre geschlossen.