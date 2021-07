El Salvador in der Kritik – Das Land, das die Bürger als Bitcoin-Versuchskaninchen nutzt Präsident Bukele erklärt die Kryptowährung zum gesetzlichen Zahlungsmittel und könnte so ein Paradies für Geldwäscher schaffen. Andreas Knobloch aus Havanna

Bald soll die Kryptowährug offizielles Zahlungsmittel werden: Einige Läden, wie dieser hier in der Küstenstadt El Zonte, akzeptieren jetzt schon Bitcoin. Foto: AFP

Als die Pläne El Salvadors bekannt wurden, als erste Nation der Welt den Bitcoin zur offiziellen Währung zu machen, war das Erstaunen gross. Der 39-jährige Präsident Nayib Bukele hat im Schnellverfahren die offizielle Anerkennung der digitalen Währung im zentralamerikanischen Land durchgepaukt. Sie wird Anfang September in Kraft treten und sorgt für kontroverse Diskussionen.

Der Harvard-Ökonom Dani Rodrik hat die Überraschung in einem Tweet zusammengefasst: «Ein Land, das in einem verrückten Geldsystem feststeckt (Dollarisierung), bewegt sich in ein noch verrückteres System, indem es Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel macht.» Selbst die ökonomische «Theorie des Zweitbesten» – wonach bei Marktverzerrungen eine eigentlich ineffiziente Lösung optimal sein könnte – helfe ihm nicht dabei, «mir eine Geschichte auszudenken, wie das gut ausgehen könnte».