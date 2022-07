Sportlicher Grossevent in Thun – Das läuft heute am Ironman Switzerland Zum zweiten Mal macht der Ironman die Stadt und die Region Thun heute zum Mekka des Triathlonsports. Wir liefern Zahlen und Fakten – und regelmässige Updates. PD/gbs UPDATE FOLGT

So sieht es aus, wenn die Athletinnen und Athleten unmittelbar vor dem Start beim Warm-up in den Thunersee steigen. Foto: Patric Spahni

3,862 Kilometer schwimmen, 180,246 Kilometer radfahren und 42,195 Kilometer laufen: Diese Distanzen gilt es am Ironman Switzerland zu bewältigen. Heute früh um 6.30 Uhr haben rund 1600 Athletinnen und Athleten aus 53 Ländern die Herausforderung dieses Langdistanz-Triathlons im Strandbad Thun in Angriff genommen. Wir liefern heute den ganzen Tag über regelmässige Updates vom Wettkampfgeschehen und begleiten dabei insbesondere den Breitensportler Christian Martens (37) aus dem Gwatt.

Velos, so weit das Auge reicht: Ein Blick in die Wechselzone, wo die Fahrräder für die zweite von drei Disziplinen bereit stehen. Foto: Patric Spahni

Nach der Premiere im vergangenen September wird der Ironman Switzerland diesmal zum zweiten Mal in Thun ausgetragen. Zuvor war der Anlass in Zürich angesiedelt. Der Anlass spielt sich nicht nur in Thun selbst ab: Die Radstrecke etwa führt bis nach Belp und durchs Gürbetal. Der abschliessende Marathon führt die Startenden ab den Mittagsstunden zudem in den Schadaupark und die Thuner Innenstadt. Der Wettkampf hat für alle Verkehrsteilnehmenden diverse Sperrungen, Umleitungen und Wartezeiten zur Folge.

Titelverteidigerin mit Startnummer 1

Der diesjährige Ironman wird als reines Pro-Women-Rennen ausgetragen. Titelverteidigerin Daniela Ryf steigt im weissen Trikot mit der Startnummer 1 ins Rennen. Mit Nina Derron (pink, Nr. 13) nimmt eine weitere Schweizer Spitzenathletin die Herausforderung an.

Das Start- und Zielgelände des Triathlons sowie die Wechselzonen Schwimmen–Velo und Velo–Marathon befinden sich im Bereich des Strandbads und des Hafens Lachen. Die Organisatoren rechnen damit, dass die Spitze des Frauen-Feldes um ca. 12.07 Uhr den Marathon in Angriff nimmt, und dass die Siegerin um ca. 15:12 Uhr – also nach fast neun Stunden Wettkampf – im Ziel eintrifft. Die Flower Ceremony für die Frauen ist auf cs. 15.45 Uhr angesetzt.

Übrigens: Die jüngste teilnehmende Athletin ist 19 Jahre alt, der ältester Athlet 75. Das Durchschnittsalter beträgt 43 Jahre. Im Teilnehmerfeld stehen zu 85 Prozent Männer, zu 15 Prozent Frauen. Entlang der Strecke werden den Startenden – nebst Getränken und anderem – etwa auch 800 Kilos Bananen verteilt…

